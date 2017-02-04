Patlama Riski Olmayan ve Yüksek Kapasiteli Batarya

Isı ve basınç gibi etkilerde patlama riski olan ve artık ihtiyaç duyulan batarya kapasitesini karşılayamayan lityum iyon pillere alternatif yeni bir batarya geliştirildi.

Günümüzde akıllı telefonlar başta olmak üzere teknolojik ürünler her ne kadar üstün teknolojilere sahip olsalar da pek de yeni olmayan, bazı riskleri barındıran lityum iyon pillerden güçlerini alıyorlar. Lityum iyon piller her ne kadar yeni nesil teknolojilere ayak uyduramasa da şu anda lityum iyon pillerden daha iyi alternatif bir pil teknolojisi bulunmuyor.

Bu konuda alternatif bir pil teknolojisi geliştiren Tufts Üniversitesi lityum iyon pilin benzeri boyutlarda olmasına rağmen hem ısıya ve basınca daha dayanıklı hem de daha fazla kapasiteye sahip bir batarya geliştirdi. Pilin içinde hafif katı bir plastik film parçası kullanılıyor ve yanıcı sıvı yerine elektrolit görevi görüyor. Böylelikle de yanıcı sıvının yarattığı tehlikeler ortadan kalkıyor ve basınç sorunu az olacağı için daha yüksek kapasiteye ulaşabiliyor.

Henüz proje aşamasında olan bu pilin kullanılabilir bir örneği yok ancak lityum pillere göre hem daha uygun maliyetli hem de kullanıcıya daha olumlu yansıyan bu pillerin yakın zamanda ürün haline dönüştürülmesi bekleniyor.