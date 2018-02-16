Büyük Bir Güneş Fırtınası Dünya’ya Ulaştı

NASA tarafından tespit edilen ve Güneş atmosferindeki bir patlama sonucu oluşan fırtına perşembe günü Dünya’ya ulaştı.

12 Şubat tarihinde Güneş atmosferinde büyük bir patlama gerçekleşti. İlk bakışta çok kötü şeyler olacakmış gibi görünse de çok fazla endişelenmemizi gerektiren bir durum söz konusu değil. NASA’nın ilk tahminlerine göre patlama sonrasında oluşan Güneş fırtınası, Dünya’ya ulaştığında elektronik cihazları etkileyebilirdi. Ancak böyle bir durum gerçekleşmedi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin “G1” olarak sınıflandırdığı Güneş fırtınası elektriksel dalgalanmalara yol açacak. Bu elektriksel dalgalanmaların uydulara zarar vereceği düşünülüyor. Sonrasında yaşanan olaylar sonucu Dünya genelinde internet bağlantısının uzun bir süre olmaması gibi bir durum beraberinde büyük krizleri getirebilir.

Ancak uzmanlar henüz uydularda bu denli onarılamayacak bir tahribata yol açmadığını düşünüyor. Bunun yanı sıra Güneş fırtınasının araçların akülerinde ve farklı yerlerde kullanılan güç kaynaklarında da sorunlara yol açabileceği yönünde kıyamet senaryoları da bulunuyordu.

Yaşanan durumun yaratmış olabileceği sıkıntıların tespitini yapmaya çalışan araştırmacılar, henüz gözle görünür bir soruna rastlamadı. Özellikle uzaydaki uydularda oluşmuş olabilecek sıkıntılar zamanında tespit edilemezse faturası çok ağır olabilir. Peki, siz son bir gün içerisinde elektronik cihazlarda herhangi bir anormallik tespit ettiniz mi?