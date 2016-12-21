Patlamayan Telefon Kaldı mı? Şimdi de Galaxy S6 Edge Plus Patladı!

Bir telefon patlama haberi olmadan güç geçmez oldu. Şimdiki kurban da Samsung Galaxy S6 Edge Plus oldu.

Bu sene akıllı telefonlardan çok nedense patlamaları konuştuk. Tepede Note 7’nin olduğu bu patlama zincirinde iPhone 7, Galaxy S7, S5, S6, iPhone 6 ve 6S gibi telefonlar ön plana çıkmakta. Açıkcası özellikle Note 7 vakasıyla daha dikkat çekici bulunan bu olaylardan biri de bugün yaşandı.

İşe gitmek için uyanan ReturnThroughAether isimli Reddit kullanıcısı, Samsung Galaxy S6 Edge Plus modeli telefonunun yanına gittiğinde bu şekilde bulmuş. Geceleri telefonu yanında tutmayı istemeyen eleman, “Eğer telefon yastığımın altında olsaydı ne olacaktı?” diye sormadan edememiş. Hemen AT&T ve Samsung ile iletişime geçen arkadaş, daha önce telefonda hiçbir sorunun olmadığının da atını çiziyor.

Herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale olmadığı ve kırıklardan da içindeki bataryanın patladığı görülen S6 Edge Plus’ın bu patlama sebebi ise şu an için bilinmiyor. Bakalım Samsung incelemeye aldıktan sonra kullanıcıya bir bilgi verecek mi?