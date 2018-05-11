Patlamış Mısır Hakkında Bilmediğiniz Garip Gerçekler

Patlamış mısırı kim sevmez? Özellikle sinemada veya evde televizyon seyrederken vazgeçilmezimiz olmuş, deyim yerindeyse 'keyif deposu' bir atıştırmalık...

Peki bu, sadece ismi ya da kokusuyla dahi bizde pozitif duygular uyandırabilen yiyecek hakkında, neler biliyoruz? Mesela patlamış mısırın, 2. Dünya Savaşı esnasında şeker ve tatlı yiyecek sıkıntısının ortaya çıkması sonucu, sinemaların vazgeçilmez aperatifi haline geldiğini biliyor muydunuz? Ama durun, bu konuda 6 ilginç bilgimiz daha var.

1. Mikrodalga fırın ve tavadan evvel, mısırı patlatmak için kızgın kum kullanılırdı.

2. 1920'lerde patlamış mısır, yiyenlerin yaptığı gürültü nedeniyle ABD'deki sinema salonlarında yasaklanmıştı.

3. Amerikalılar senede ortalama 50 litreden fazla patlamış mısır tüketiyor. Diğer bir deyişle, Empire State binasını yılda 18 defa patlamış mısırla dolduracak kadar.

4. Barlarda ücretsiz olarak verilen (ikram edilen) patlamış mısır, içerdiği tuz miktarı ile müşterileri daha fazla bira içerek susuzluğu gidermeye teşvik ediyor.

5. Bir patlamış mısır çekirdeğinin içi, patlamadan az önce bir jel halini alır. Patlamış mısırın biçimi, bu jelin hızla soğumasına bağlıdır.

6. Patlamış mısır çekirdekleri, patlama neticesinde 3 metre kadar yükseğe çıkabilir.