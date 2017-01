Patlamış Mısırın Nasıl Patladığını Tam Bir Sanat Eseri Gibi 30.000 FPS İle Gösteren Video!

YouTube’daki Warped Perception kanalı 30.000pfs kayıtla bir patlamış mısırın patlama anını an be an görüntüledi.

Özellikle film izlerken yemesi bir hayli zevkli olan patlamış mısırların patlamasını izlemek de oldukça güzel oluyor. Çekirdek halindeyken bir anda patlayarak içinden pamuk gibi bir şey çıkan ve daha sonrasında mis gibi yenebilen patlamış mısırın patlama anını anbean kaydeden Warped Perception isimli YouTube kanalı tam 30.000 fps ile kaydederek nasıl patladığını gösteriyor. Gerçekten 1250 kat daha yavaş haliyle gördüğümüz mısırın patlama anını Phantom v2512 adındaki ultra hızlı kamera ile kaydeden ekip, gerçekten bir sanat filmi sahnesi gibi kendini izleten bir video ortaya koymuş.