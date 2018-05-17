Patlayan Elektronik Sigara Bir Adamın Kafatasını Parçaladı

ABD'de yaşayan 38 yaşındaki Tallmadge D'Elia, patlayan elektronik sigara parçalarının kafatasına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

D'Elia'ya yapılan otopside, kafatasında elektronik sigaraya ait iki parça bulundu. Ayrıca, vücudunun %80'inin yanmasına sebep olan yangına da, patlayan elektronik sigaranın neden olduğu anlaşıldı.

Genç adamın cansız bedeni, Florida'daki evinin yanan yatak odasında, itfaiyeciler tarafından bulundu.

Tallmadge D'Elia'nın ölümüne yol açan elektronik sigaranın ise, Smok-E Mountain şirketi tarafından üretildiği belirtildi.

Kayıtlara 'kaza' olarak geçen bu akıllara durgunluk verici ölümün, Amerika'da elektronik sigara kaynaklı ilk can kaybı olduğu sanılıyor.