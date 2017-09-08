Patlayan Pillere Çözüm Bulundu: Su!

Bir grup araştırmacı, lityum iyon pillere su bazlı elektrolitler yerleştirerek pillerin ısınma kaynaklı patlamasının önüne geçebileceklerini iddia ettiler.

Patlayan akıllı telefon ya da başka elektronik cihazla iglili haberler, yıllardır gördüğümüz şeyler. Nadiren birkaç cihaz patlıyor, ne gibi bir sorun olabilir ki. Galaxy Note 7’nin dünya genelinde ‘patlamasına’ ve tüm satılan cihazların geri çağırılmasına kadar insanların ‘patlayan pil’ haberlerine bakış açısı böyleydi. Fakat Galaxy Note 7 faciası, tüm dünyanın fazla ısınan pillerin kolaylıkla patlayabildiğini daha iyi anlamasını sağladı.

Bu olaylar aslında tüketicilerden çok üreticileri etkiledi. Her ne kadar pek çok üretici Galaxy Note 7 olayından sonra Samsung’a göndermeler yapsa da hepsi, böyle bir olayın kendi başlarına da gelebileceğini biliyorlar. Bu nedenle büyük teknoloji şirketlerinin neredeyse tamamı daha güvenli bir pil teknolojisi geliştirmek için araştırmalara başladı.

Joule dergisi için bir yazı hazırlayan bir grup araştırmacı, ‘patlama’ olaylarının asıl nedeninin pillerde kullanılan organik kimyasallar olduğunu iddia etti. Ekibin yazıda hazırladığı ‘yeni’ lityum iyon pil tasarımı, organik kimyasallardan oluşan elektrolitler yerine su bazlı elektrolitler kullanıyor. Üstelik üzerinde çalışmalar yapılan diğer pillerin aksine su kullanılarak üretilen piller, standart iyon piller ile aynı miktarda enerji sağlayabiliyor.

Ekibin ürettiği pil başarı ile çalışıyor olsa da kullanılabilmesi için hala bir engel var; su bazlı pil yalnızca 70 kez yeniden şarj edilebiliyor. Günümüzde kullanılan standart lityum iyon piller ise en az 500 kez yeniden enerji ile doldurulabiliyor. Fakat yine de araştırma ekibinin çalışmaları, yakın gelecekte daha güvenli piller kullanmamızı sağlayabilir.