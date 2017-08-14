Patlayan Redmi Note 4, Sahibini Sakat Bıraktı!

Xiaomi'nin fiyat performans telefonu Redmi Note 4 patlayarak bisiklet kullanan sahibinin kemiğinde delik açtı.

Son yıllarda popülerliğini iyice artıran Xiaomi’nin başarılı fiyat performans telefonu Redmi Note 4, ciddi bir olayla gündeme geldi. Hindistan’da meydana gelen bir olayda telefonun birden alev alarak patladığı gözlemlendi. Patladığı sırada kullanıcısının cebinde olan telefon, sahibinin bacağında ciddi zarara yol açtı.

Bu durum Xiaomi’nin canını sıkabilir, çünkü bu ay içerisinde yaşanan ikinci Note 4 vakası oldu. Hatırlarsanız geçen sene bu zamanlarda Galaxy Note 7’nin patlamalarının ardından Samsung tüm Note 7 modellerini geri çağırmış ve şirket tarihinin en büyük zararlarından birisiyle karşılaşılmıştı.

Akıllı telefon üreticilerinin en çok korktuğu durum haline gelen patlamalar, gerek kullanıcılar gerekse de üreticilerin canını sıkacak gibi duruyor.

Bhavana Suryakiran isimli Redmi Note 4 kullanıcısının başına gelen patlamanın ülkemizde satılan telefonların da başına gelebileceği ihtimalini aklınızdan çıkarmayın. Bu sebeple elinizde bu telefon varsa daha dikkatli kullanmanızı öneriyorum. En azından telefonun ısınmaya başladığını sezdiğinizde kafanızdan daha uzak bir noktaya koyabilirsiniz.

Telefon çok sıcak olduğu için cebinden çıkaramadığını söyleyen Suryakiran, etraftaki insanların kendisini gördüklerini ve telefonu almadan üzerine su döktüklerini belirtti. Rapora göre Suryakiran’ın uyluk kemiğinde olayın etkisi ile delik oluşmuş durumda. Yaklaşık 20 gün önce satın alınan telefon yüzünden sakat kaldığını belirten Suryakiran, bu yüzden şirkete dava açmaya hazırlandığını belirtti.

Bu olay ilerleyen günlerde Xiaomi’nin başını daha çok yakacak gibi duruyor. Şirket olay hakkında soruşturma başlattı.