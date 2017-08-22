Patlayan Telefonlar Note 8'in Satışlarını Etkileyecek Mi?

Samsung için, Galaxy Note 7 modelinin piyasaya sürülmesi ve ardından gelen şeyler adeta bir faciaydı. Yakın zamanlarda tanıtımı olacak, Eylül ayının ortalarında piyasaya çıkacak ve tam anlamıyla bu modelin bir üst modeli olarak anılacak Note 8 için heyecan üst seviyelerde. Peki Note 7 faciası, Note 8'in çıkış ve satış süreçlerini nasıl etkileyecek?

Samsung'un şu aralar yeni çıkacak modeli Galaxy Note 8'in yakında resmi olarak tanıtılacak olması epeyce gündemde. Fakat öncülü olan Note 7'nin sansansyonlu süreci yeni modelin çıkışını etkileyecek mi? Bugün cevabını aradığımız soru bu olacak.

Note 7 modelinin çıktığı sene var olan problemler Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin satışlarını etkilememişti. Hatta Samsun CEO'su Koh'un açıklamalarına göre Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin satış rakamları %15 arttığı belirtiliyor ama ortada maalesef doğrulanmış rakamlar yok. Ama gözlenilebilir olarak idda edebiliriz ki Note 7'nin çıktığı ve skandallarının sürdüğü süreç içerisinde, Samsung'un satışları düşünüldüğü oranlarda düşmedi. Hatta son iki senenin akıllı telefon birim satışlarında hala ikinciliğini korumaya devam ediyor.

Yine aynı dönemde Samsung Note 7'nin Güney Kore için bir hayran versiyonu olan ve batarya problemleri giderilmiş bir Samsung Note FE modeli çıkarılmıştı. Güney Kore'de cihaza olan ilginin gayet istenilen seviyede olduğu görülse de bu ilginin dünyadaki diğer ülkelere ne kadar etki edeceği tartışılır.

Daha genel bakarsak, Note 7 skandalından sonra Samsung müşterileri Note 8'in çıkışı hakkında ne düşünüyorlar? Fluent isimli bir ajansın yaptığı araştırmalara göre bu iki vaka birbirini çok fazla etkilememiş. Araştırma sonuçlarına göre Samsung müşterileri Note 7 modeliyle alakalı skandallara rağmen hala markaya sadık olmayı sürdürmekte. Yapılan araştırmada, "Note 7 modelinin batarya sorununun marka itibarını ne kadar etkileyeceği" sorulduğunda verilen cevapların sadece 5'te 1'i negatif ve bunların içerisinde Samsung sahiplerinin sadece %13'ü dahil. Samsung sahiplerinin %21'inin ortalama bir negatif etkiye sebep olacağını düşünürken %30'luk büyük bir kısım ise skandalın marka itibarı açısından çok bir şeyin değişmediğini belirtmiş.

Olayla ilgili Google arama verilerinin bir tablosu

Samsung kullanıcıların %63'ü Note 7 skandalından ötürü marka alışkanlıklarını değiştirmeyeceklerini ifade etmiş. Bu rakam Note 7 modeline sahip olan insanlar arasında %46 gibi bir rakama düşse de, bu düşüşün olaydan direk etkilenen insanlardan oluştuğunu düşündüğümüzde çok da düşük olduğu söylenemez. Ayrıca genel sonuçlara bakıldığında "Bundan sonra Samsung cihazlarını almalarını veya almamalarını Note 7 skandalı etkiler mi?" sorusu sorulduğunda burada yarı yarıya bir negatiflik-pozitiflik durumu olduğu gözleniyor. Araştırma 1500 kişilik bir odak grubuyla yapılmış, bu Samsung müşterilerinin tamamı düşünüldüğünde çok düşük kalan bir oran olsa da, bize belirli ipuçları verebiliyor.

Bize daha genel bir perspektif sağlayacak Google verilerine baktığımızda ise, Note 7 skandalıyla ilgili aramaların olayın gerçekleştiği 3 ay boyunca sıklıkla aratıldığı, ancak günümüze gelindiğinde artık bu olaydan bahsedilmediği görülebiliyor. Yani Note 8'in çıkmasına bu kadar az kalmışken bile, Note 7 olayı artık insanlar için eski bir haber ve etkisini kaybetmiş durumda. Toplamak gerekirse Note 7 skandalının, Note 8'in tanıtımı ve piyasaya sürülmesi bu kadar yaklaşmışken çok da fazla Samsung'u etkilemeyeceği ortada. Bu durum belki cihaz piyasaya sürüldüğünde değişebilir ancak bunu da zaman gösterecek.