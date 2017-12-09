Yapımcılardan alınan ödemelerin patronların sırtına yüklenmesi ve yapımcılara yapılan ödeme tarihlerinin aylık olarak değil de, patronların yapımcıyı desteklemeye başlama tarihi baz alınarak belirlenmesi, yapımcıların da patronların da tepkisine neden oldu.

Geçtiğimiz dört yıllık süre zarfında Patreon kendiliğinden,online ortamda bağımsız yapımcıların finansmanını sağlayan bir model haline geldi. Bu platformda destekçiler, Kickstarter ya da GoFundMe’de olduğu gibi proje başına gerekli olan miktarın karşılanması şeklinde değil de, daha çok kariyerin devamlılığını sağlama babında aylık küçük miktarlarda bağışlar yapıyorlar. Fakat dün itibariyle duyurulan harç ödeme yapısındaki değişiklik, yapımcıların öfkelenmelerine, patronlarınsa öbek öbek platformdan kopmalarına neden oldu.

Binging With babish (aylık 11.000$ kazanıyor) gibi YouTuber’ları, Salad Fingers’ın David Firth’ü gibi animatörleri (yapım başına 10.000$ kazanıyor) ve Chapo Trap House gibi podcastleri (internete konulan yayınlar) (aylık 87.000 dolar kazanıyor) destekleyen Patreon, yapımcıların her ayın başında biriken miktarı almalarına imkan tanıyan basit bir finansal düzenlemeye dayanıyordu uzun zamandır. Şüphesiz bu ödemeler bazen değişiklik gösterebiliyor çünkü yapımcılar, paltformun kardan aldıkları %5’e ek olarak işlem masraflarını da ödemek durumunda kalabiliyorlardı.

Herkesin kızmasına neden olan yeni yapı ise, bu işlem ücretlerini patronlara yansıtıyor.

Firmanın yaptığı duyuruda şöyle deniyor: “ 18 Aralık tarihinden itibaren her bir kişisel kefalet için uygulanan %2.9 + 0.35$’lık yeni servis ücreti, patronlar tarafından ödenecek. Harçların yapımcılar ve patronlar için bu şekilde modernize edilmeleri, yapımcıların olabildiğince daha fazla parayı kazanmalarını sağlayacak.”

Matematiksel olarak makul görünen bu sistem, patronların öbek öbek platformdan ayrılmalarına neden oldu.

Platformu, bağışçıların cüzdanları aleyhine düzenlemenin ötesinde, yapımcılar aynı zamanda paralarını ne zaman alacakları konusunda da belirsizlik yaşıyorlar. Ödemeler her ayın başı yerine, her patronun yapımcıyı desteklemeye karar verdiği tarih baz alınarak yapılacak. Kendi içerisinde tutarlı görünen bu düzenleme, çok sayıda patronun birden fazla yapımcıyı finanse ediyor olması nedeniyle faturalandırma süreci boyunca kredi kartı ödemelerinde sıçramaya neden olacak.

Patreon yeni düzenlemenin nasıl işleyeceğini göstermek amacıyla duyurusunu iki yeni tablo ekleyerek güncelledi. Aybaşı yerine dönemsel ödeme şeklinde düzenlenen yeni yapı bir çokları için baş ağrısından başka bir şey değil.

Patreon yaptığı açıklamada bu düzenlemenin kesinlikle firmanın kazançlarını arttırmaya yönelik olmadığını söylüyor ama, gerek patronların yapacakları ödemelerin belirsizliği, gerekse ödeme tarihlerinin dönemsel baza çekilerek her ödemede kredi kartı masrafının ayrıca alınmasına neden olunması gibi sebepler, patronların platformdan uzaklaşmalarına, dolayısı ile de yapımcıların destekçilerini önemli oranda kaybetmelerine neden oldu. İşte bütün bu kızgınlığın temel sebepleri bunlar. Öyle ki firmanın CEO’su Jack Conte’nin Ağustos ayında attığı 'Patreon gerçek manada uçurumun eşiğinde' şeklindeki tweet mesajını bir kehanet gibi değerlendirmemek, elde değil.