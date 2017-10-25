Patreon, Wordpress ve Slack Gibi Platformları Destekleyecek!

İçerik üreticileri için geliştirilen popüler bağış sistemi Patreon, Wordpress, Slack ve Discourse gibi bir çok popüler platformunu destekleyecek.

İçerik üreticilerinin artık sıklıkla tercih ettiği ünlü bağış platformu Patreon etki alanını genişletmeye devam ediyor. Discord ile yaptığı anlaşmadan sonra, bir çok içerik platformuyla anlaşan Patreon, "plug-in" üreticileriyle ve platformlarla anlaşmaya devam ediyor. Patreon yetkililerinin geliştirici bloglarından yaptığı açıklamaya göre bağış platformu artık, Wordpress, Slack ve Discourse gibi platformlarla da uyumlu çalışabilecek.

Wordpress'le uyumlu hale gelmek için geliştiricilerle çalışan Patreon yetkilileri, sundukları bir "plug-in" sayesinde (eğer Patreon hesabınız varsa ayarlarını Discord'un ayarlarını yaptığınız menüden bulabiliyorsunuz) artık Wordpress arayüzlü bir siteye sahipseniz, bağış barları ve bağışlara özel içerikler sunma gibi özelliklere kavuşacaksınız.

Ayrıca popüler forum arayüzü Discourse ile anlaşan Patreon, arayüze bağış sistemini arayüze doğrudan kurulabilir hale getirdi. İş mesajlaşma ağı Slack ile yapacakları "plug-in" in ise yolda olduğunu söyleyen Patreon yetkilileri, yine de en büyük problemin Youtube gibi popüler sosyal ağlarla olduğunu söyledi. Son dönemlerde içerik üreticilerine sıkı para kazanma kuralları getiren Youtube, Patreon linklerini de videoya koymanızı engellemeye başlamıştı.

Patreon yetkilileri, Youtube ile bu tip sorunları çözmek için görüşmelere de devam ettiklerini açıkladı. Her ne kadar popüler içerik üretim platformları için durum biraz daha karanlık gibi görünse de, anlaşma yaptıkları platformlarla birlikte ağını iyice genişleten Patreon, içerik üreticilerinin vaz geçilmez bağış uygulaması olacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Patreon gibi bağış arayüzleri, içerik üreticileri için faydalı oluyor mu?