The Boss Baby'nin Oscar Adayı Olması İnfial Yarattı

2018 Oscar Ödül Töreni için adayların açıklanmasından sonra, The Boss Baby'nin adaylardan biri olması internet dünyasını, özellikle Twitter semalarını birbirine kattı.

2018'in Mart ayında sahiplerini bulacak olan Oscar heykelcikleri sahiplerini beklerken, her sene olduğu gibi 3-4 ay öncesinden ödülün adayları da kategorilerine göre yayınlandı. Lady Bird (bunu sürekli Larry Bird olarak okuyan tek ben miyim acaba?) ve Get Out gibi zaten aday olması hiçbir şekilde sürpriz olmayan isimler mevcut. Bunun yanında, 'En İyi Animasyon' kategorisinde Patron Bebek (The Boss Baby) filminin de aday olması ortalığı birbirine kattı.

Bunun başlıca sebebi elbette ki filmin oldukça vasat bir yapım olması. Bunun dışında, bu senenin en beğenilen animasyonlarından olan The LEGO Batman Movie'yi adaylıktan etmesi de insanların oldukça tepkisini çekti. Aslında bu senenin 100 tane dahi animasyon filmi adayı olsa, Coco'nun ödülü alacağını tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Yine de vasat bir filmin sebebini kimsenin anlayamadığı biçimde aday olması tepkileri de beraberinde getiriyor doğal olarak.

Özellikle Twitter'da "Bu film Oscar'a aday olduysa ben her şeyi yapabilirim." türü yorumlar gırla gidiyor. Bunun dışında 2018 yılının bütün Oscar adaylarıyla ilgili yayınlanan basın bildirisine yukarıdaki bağlantılı haberimizden göz atabilirsiniz. Sizler bu filmin aday olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Adaylar size adil göründü mü?