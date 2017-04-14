Patronu 6 Yaşında Kız Olan, Oyun Geliştiricisi İle Tanışın

Battle Princess Madelyn isimli oyunu geliştiren bağımsız oyununu geliştiren baba, tüm yetkiyi kızına vererek yalnızca kızının isteklerini yerine getiriyor.

Babalarımız, her zaman hissettiremeseler de elindeki tüm kaynakları çocuklarının hayalini gerçekleştirebilmesi için kullanırlar. Christopher Obritsch isimli bir baba da hayatını küçük kızının hayallerine adamış durumda. Obritsch, indie oyunlar geliştiren bir grafik tasarımcısı. Özellikle retro oyunlara ilgisi bulunan Obritsch, 6 yaşındaki küçük kızıyla birlikte o'nun istediği gibi bir oyun geliştiriyor.

6 yaşındaki kızı Maddi ile oyun tasarlayan baba, bütün çalışmalarını bir kenara attığını belirtiyor. Kızına bir gün "oyun mu oynamak mı istiyorsun? zırhını ne renk istiyorsun?” sorusuna, kızından “hayır, oyuna girmek istiyorum, Arthur olmak istiyorum” cevabını alınca, önce kızına oyunlara girilemeyeceğini düzgün bir şekilde anlatmış ve ardından kızıyla birlikte yalnızca kızının kurguladığı oyunu geliştirmeye karar vermiş. Baba, bu sayede 6 yaşındaki bir kızının kafasının içindeki dünyayı çok daha iyi anlayabileceğine inanıyor.

Battle Princess Madelyn isimli 2 boyutlu bağımsız oyun, genç şövalye eğitiminde Madelyn’ı ve hayali evcil köpek Fritzy’nin hikayesini anlatıyor. Oyun, Capcom’un efsane oyunlarından Ghouls ‘N Ghost’tan esinlenilerek yapılıyor. Kickstarter projesi olarak başlayan proje için ilk olarak 60.000 Kanada Doları hedefi belirleyen Obritsch, şu anda 3 katından fazla bağış olarak 200.000 Kanada dolarını geçmiş durumda.

Causal Bit Games’in altında çıkacak oyunun geliştiricisi ve yöneticisi Obritsch’dir. Daven Bigelow daha çok hobi seviyesinde Obritsch’e yardımcı olan üniversite öğrencisi. Oyunu programlamada yardımcı olacak Bigelow’un dışında, Obritsch’ın karısı Lina ise yönetimden ve projedenin kontrolünden sorumlu. 6 yaşındaki Maddi’nin şirket üzerindeki yetkileri ise “Her şeye egemenlik”, “Herkesin ustası” ve en önemlisi de “Christopher Sanat Yönetmeni” olması. Oyunun çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı ancak 2018'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Baba kız ilişkileri her zaman çok güzeldir, ancak bu baba ben de olsa kim bilir ne oyunlar geliştirirdim. :)