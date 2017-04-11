Paul Waker'ın annesi, Vin Diesel'e çok samimi açıklamalarda bulunmuş. Vin Diesel de dostunun önemini şu anda çok daha iyi anladığını açıkladı.

Tarihler 30 Kasım 2013’ü gösterdiğinde kendisi ile ikonlaşan Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Paul Walker bir araba kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Hızlı ve Öfkeli 7’nin çekimleri sırasında hayatını kaybeden Paul, sevenlerini derinden yaralamıştı. Bu Cuma günü 14 Nisan’da Hızlı ve Öfkelinin 8. Filmi Fate of the Furius’la yeniden karşımıza çıkacak Vin Diesel de Paul Walker’ın kaybını hissetmeye devam ettiğini açıkladı.

İlk filmden beri rol arkadaşı olan Paul Walker’ı sık sık düşündüğünü söyleyen Diesel, Walker’ın ölümünden sonra annesiyle konuştuğunu söyledi. Vin Diesel’in kaybı için baş sağlığı dileyen Paul Waker’ın annesi Cheryl, Vin Diesel’i derinden etkiledi.

Diesel, Walker’ın annesine, “Neden bana üzgün olduğunuzu söylüyorsunuz?” dedikten sonra, anne, “Çünkü sen de diğer yarını kaybettin” demiş. Vin Diesel, “O anda farkında olmadığım bir şeyi bana söylediğini fark etmiştim sanki. Kaybın bu kadar derin olacağının farkında değildim” dedi.

Geçen haftasonu New York’ta düzenlenen Fate of the Furius galasında Paul Walker’ın annesi Cheryl Walker ve kızı Meadow Walker’ a yer alıyordu. Paul Wakler’ın Hızlı ve Öfkeli serisinde, Tokyo Drift hariç bulunamadığı ilk film bu film olacak. Walker ile ilgili birkaç sürprizin yer alacağını düşünüyorum.