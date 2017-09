İlk Hızlı ve Öfkeli filminde Paul Walker'ın kullandığı 1995 model yeşil Mitsubishi Eclipse'in tasarımına uygun Xbox One S açık artırmayla satılacak.

Paul Walker’ı nasıl tanıyorsun deseler, birçok kişi öncelikle ilk filmdeki yeşil arabasıyla yarış tutkunu bir kişiliğinin olduğundan bahsetmeye başlar.

Paul Walker'ı anmak ve onun kurduğu kuruma destek vermek için tasarlanan özel bir Xbox One S, Paul Walker’ın anısına dünya çapında açık arttırmaya çıkacak. Instagram’da ürünle ilgili fotoğraf dahi paylaşan Vin Diesel, konsolda oyun oynayarak satın alınacak konsolu daha özel bir yere taşımış olabilir.

Xbox One S özel tasarımı açıkça Hızlı ve Öfkeli serisindeki Paul Walker’ın 1995 model Mitsubishi Eclipse arabasını andıracak şekilde tasarlandı. Ekim ayının ilk gününde açık arttırmaya sunulması beklenen Xbox One S’den elde edilecek gelir, başında Paul Walker’ın kardeşi Cody Walker’ın yer aldığı Reach Out World Wide(ROWW)’a bağışlanacak. 2010 yılında Paul Walker tarafından kurulan ROWW, ülkemizdeki AKUT(Arama Kurtarma Derneği) benzeri bir kuruluş.

Cody Walker, kardeşinin ölümünün ardından 2014 yılında Marka Müdürü ve Finansal Destek için ROWW’a katıldı. Walker, “Öncelikle ailem ve ben bu zor zamanlarda verilen destek için minnettarız. Çünkü ROWW ekibinin özverisi, çalışmaları ve sizlerin desteği sayesinde kardeşimin mirası devam ediyor” dedi.