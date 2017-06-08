PayDay 2, Steam'de Ücretsiz Oldu!

Steam'de ücretsiz oyunlara, popüler oyunlardan bir yenisi daha eklendi.

Overkill Software tarafından geliştirilen ve FPS türü oyunlar içinde en popülerlerinden biri olan PayDay 2, "PayDay: The Heist"ın devamı olarak 2013 yılında oyun sektörüne giriş yapmıştı.

O tarihten bu yana Steam'de bulunan PayDay 2, daha önceden Steam'in sunduğu çeşitli özel günlerde de indirime girmişti. Şimdi ise oyun, Steam üzerinden tamamen ücretsiz hale gelmiş durumda.

Oyunun yetkilileri tarafından açıklanana göre, 5 milyon adet kopya ile Steam'de belli bir süre boyunca ücretsiz olacak PayDay 2'i indirenler, ücretsiz kampanyasının bitmesinden sonra da oyunun sahibi olarak kalacaklar. Yani hazır oyun ücretsizken; abanın! Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşarak indirebilirsiniz.