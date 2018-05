Paykasa, internet üzerinden çok daha güvenli ve hızlı alışveriş çözümü vadediyor. Bu yeni sistem hakkında bilmeniz gereken tüm detayları aktardık.

Teknoloji çağı, birçok olumlu özelliği beraberinde hayatımıza getirmiştir. Ancak bazen de teknoloji olumsuz neticelere sebebiyet vermektedir. Teknoloji ile internet yaygınlaşmıştır. Akıllı telefonların da icadı neticesinde herkesin cebine kadar ulaşmıştır internet. Böylece internet ortamında binlerce web site açılmış ve insanlara hizmet etmeye başlamıştır. Bu sitelerin en başında ise alışveriş siteleri ve sanal ortamda ücretli hizmet veren siteler gelmektedir. Çünkü sanal ortamda alışveriş günümüzde en popüler alışveriş odağı haline gelmiştir. Çünkü internet ortamında alışveriş hem masrafsız hem de ekonomiktir. Çünkü internet ortamında yapılacak alışverişler için binlerce kampanya yapılmaktadır. Böylece insanların sanal ortamda alışveriş yapmaları teşvik edilmiş olacaktır. Ancak yine de insanlar sanal ortamda alışveriş yaparken tedirgin olmakta ve bazen de sanal ortamda alışveriş yapmamayı tercih etmişlerdir. Özellikle 3d ödeme seçeneği olmayan sitelerden alışveriş yaparken birkaç defa düşünmek gerekiyor. Çünkü internet ortamında her gün onlarca kişi dolandırılmaktadır. Siz de dolandırıcılara fırsat vermemek içi Paykasa satın alarak internet ortamında güvenli ve hızlı alışveriş yapma imkanına sahip olabilirsiniz.

Paykasa’yı satın almak çok kolay ve hızlıdır. Güvenilir bir Paykasa bayisinden hesabınızı satın alarak hemen alışverişe başlayabilirsiniz. Güvenlidir ancak satın alacağınız bayiyi doğru seçmediğiniz taktirde dolandırılma ihtimaliniz her zaman olacaktır. Bu sebeple de Paykasa sanal kartınızı bayimizden güvenle satın alıp kullanabilirsiniz. Güvenli olmakla birlikte çok hızlıdır. Günün her saatinde ve her dakikasında sanal ortamda alışverişlerinizi yapabilirsiniz.

Kullanımı çok kolaydır. Çünkü hesabınızı aynen bir kredi kartı veya banka kartı gibi kullanabilirsiniz. sanal kartınızın bir kart numarası, kart son kullanım tarihi ve güvenlik kodu bulunmaktadır. Bu bilgiler sayesinde kolayca alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ancak dilerseniz kodunu kullanabileceğiniz sitelerden Paykasa sanal kartınızın 19 haneden oluşan pin kodu ile de alışverişlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Hızlı Paykasa ön ödeme sistemi ile sizi tamamen güvence altına almaktadır. Çünkü ön ödeme sistemi belirlediğiniz limit oranında alışveriş yapmanıza izin vermektedir. Böylece acaba kartımdan daha fazla çekim yapıldı mı gibi sorulara da gerek kalmamış olacaktır. Ayrıca Ucuz Paykasa sanal kartı tek kullanımlıktır. Birinci kullanımdan sonra kartınızın yeniden kullanılması imkânsız hale gelmektedir. Böyle siz alışverişinizi yaptıktan sonra yeniden kart kodunuzun kullanımı imkânsız hale geleceğinden dolayı yeniden kullanılarak dolandırılma ihtimaliniz minimize edilmiş olacak.