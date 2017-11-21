PayPal Benzeri Milli Bir Ödeme Sistemi Geliyor!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, çalıştıkları milli ödeme sistemi ile e-ticaret pazarında PTT’nin milli ve yerli ödeme sistemiyle payını almasını istediklerini belirtti.

Ülkemizin yerlileşmesi stratejisi kapsamında yeni bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek milli elektronik ödeme sistemi hakkında konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, PTT bünyesinde milli ve yerli bir elektronik ödeme sistemi hazırlayacaklarını, ilgili kurumlarla Ortak Ödeme Platformu niyet mektubu imzalandığını ve yakın zamanda hayata geçeceğini belirtti.

Sistemi PayPal’e benzeten ve PTT’nin bu sistemle payını almasını istediklerini belirten Arslan, ülkemizin bu yerli elektronik ödeme sistemiyle birlikte ticaret hacminin artacağını, ayrıca tüm tahsilatların tek tahsilat merkezi üzerinden yapılacağı bir sistemin de altyapı çalışmasını yaptıklarını ifade etti.

Bugün bahsettiğimiz bir diğer konuda da baş aktör PTT olduğundan ve şirketin 2018 yılından itibaren drone ile kargo teslimatı yapacağından bahsetmiştik.