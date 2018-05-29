QR Koduyla Sebze ve Meyvelerin Alış Fiyatını Öğrenebileceğiz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, vatandaşların sebze ve meyve satın alırken aldıkları üründen emin olacakları bir uygulama geliştirildiğini belirtti.

Türkiye'de sebze ve meyve ticaretine dair geniş bir veritabanı oluşturulması planlanıyor. Buna göre vatandaşlar karekod uygulamasını çalıştırıp, tezgahtaki QR kodunu taratacaklar. Sistemdeki veri tabanına erişecek olan uygulama, ürüne dair bilgiler sağlayacak.

Uygulamanın veri tabanı oldukça geniş bilgiler içerecek. Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci şunları söyledi: “HKS Mobil Uygulama ile teknolojiyi sebze ve meyve tezgahlarına taşıdık. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretildiği bölgeyi, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek."

Uygulamanın vatandaşlara en çok hitap edecek olan özelliği ise tezgahta satış fiyatını gördüğü ürünün ne kadara satın alındığını da görebilecek olması. Küçük bir örnekle uygulama şu şekilde işleyecek: Size Diyarbakır karpuzu olduğu iddia edilen ve kilosu 3 liradan satılan bir karpuzun aslından İran'dan geldiğini ve kilosunun toptan fiyatının 1 lira olduğunu görebileceksiniz. Bu sayede nereden ürün alacağınız konusunda daha makul veriler olacak elinizde.

El değiştirmelerdeki fiyata dair bilgi de verecek olan bu uygulama hayata geçirilebilirse ve yaygınlaşırsa, vatandaşın alım gücüne olumlu etki edecektir. Nitekim 'serbest piyasa, herkes istediği fiyatı yazmakta özgür' mantığının sadece son müşterinin cebini yaktığı kesin.