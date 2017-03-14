TWRP 3.1, PC ile Akıllı Telefon Arasında Köprü Oluşturuyor

TWRP 3.1.0, PC'den doğrudan veri yedeklemesi yapmanıza ve bu verileri telefonunuza kolayca geri yüklemenize olanak tanıyor.

Yaklaşık iki hafta önce, TWRP'nin bir sonraki sürümünün ADB yedekleme olarak bilinen bir özellik aracılığıyla dosyaları doğrudan PC'ye yedeklemek için destek sağlayacağı açıklanmıştı. TWRP'nin bu sürümünüm 3.1.0 olarak etiketleneceği ve yakın zamanda yayınlanacağı ifade edildi. Zaman geldi çattı; sürüm 3.1.0, bahsedilen ADB Yedekleme özelliği ve birkaç dikkat çekici düzeltme ile kullanıma sunuluyor.

Güncelleme, özellikle kurtarma işlemi sırasında yanıp sönen alfa / beta OTA güncelleme mimarisini destekliyor. OTA güncelleme mimarisi şimdilik sadece Pixel ve Pixel XL'yi destekliyor ancak yakın zamanda desteklenen cihaz sayısı artacak.

Dikkat çekilmesi gereken bir başka önemli nokta, TWRP'nin doğrudan ön yüklemeden kurulan uygulamaların verilerini saklaması. Öncü sürümlerde bulunan bir bug, maalesef ciddi problemler yaratıyordu ve kullanıcılar en sevdikleri mesaj uygulamalarını ve mesajlarını geri getirirken ciddi problemlerle boğuşuyordu. Bu sorun ortadan tamamen kaldırıldı.

Değinmek istediğimiz bir diğer değişiklik, TWRP'nin işlemlerden önce resmi uygulamayı yükleme talebi. Bu özellik reddedildiğinde bir daha aynı taleple karşılaşmıyorsunuz ama daima güncel kalmak ve yazılımın üreticilerine destek vermek için mutlaka yükleme yapmanızı öneririz. Maalesef uygulama Apple iOS ile uyumlu değil.