PC'nin Konsola Göre Daha İyi Olmasının 7 sebebi

PC' de oyun oynamanın neden konsoldan daha iyi olduğunu sizin için listeledik.

Konsol severler kızmasın ama, PC'de oyun oynamak hem kişiselleştirilebilirlik açısından, hem de oyun çeşitliliği açısından her zaman konsola göre daha çok seçeneğe sahip. Her ne kadar PC oyunculuğu ve konsol oyunculuğu uzunca yıllardır bir savaş meselesi olsa da, bu işin sonunda bir seçim ve ikisinin de artı-eksi yönleri var. Biz bu yazımızda oyun oynamanın PC'de konsola göre neden daha avantajlı olduğunu derledik.

Harcanan paraya göre oyunu daha iyi grafiklerde oynayabilmek

İlk maddemiz aslında biraz da ne kadar bu işe para ayırdığınız ile alakalı. Tabii ki yüksek bir grafik işlemciniz olmadan bu seviyede bir çözünürlük beklemek yanlış olur. Ancak oyundan grafik anlamında da keyif almanız için iyi bir sistemle PC kurmanız her zaman konsoldan daha iyi bir seçenek. Yukarıda da Witcher 3 oyununun XBOX One'da ve PC'de oynandığındaki grafik karşılaştırmasından görebileceğiniz gibi PC her zaman daha yüksek beklentilere karşılık verebilen bir platform.

Steam'in "Ucuzluğu"

Bu yazıyı okuyan çoğu oyuncunun da bildiği gibi Steam bir oyun alışveriş platformu. Ancak düzenli indirimleri, eski oyunların ucuza satılması ve bedava multiplayer bir platform olmasıyla konsolların marketlerine göre her zaman daha iyi bir seçenek olduğu kesin.

Birileriyle karşılıklı oyun oynamak için para ödemiyor olmak

Playstation ve XBOX gibi sistemlerde karşılıklı oyun oynamak için senelik 60 dolar gibi para yatırmanız gerekiyor. Playstation için Playstation Plus, Xbox içinse XBOX Live Gold isimli bu sistemler bir market uygulaması olmanın yanı sıra bir çok online oyun özelliğini de konsolunuza ekliyor. Ancak PC'de bütün bunlar bedava. Zaten bu özellikleri bedava olarak sunan Steam gibi bir platform varken neden bir konsolda 5 senede harcayacağınız 300 dolarlık parayı veresiniz? Hem de aynı paraya ekran kartınızı güncelleyip, güncel oyunları oynamaya devam etmek varken...

Oyunu bitirdiniz, sırada ne var? Modlayıp eğlenceye devam etmek!!

Oyunu satın aldınız. 6-7 saatlik bir oyun süresinden sonra oyunu bitirdiniz. Sonra ne yapacaksınız? Ya yeni DLC'lerin çıkmasını bekleyeceksiniz, ya da 3-4 defa daha oynayıp oyundan sıkılıp bırakacaksınız. Tabii eğer konsoldaysanız. PC'de eğlence modlarla devam ediyor. İster Witcher, Skyrim gibi oyunlara yeni ve güzel görev modları ekleyin, isterseniz de oyunun mekaniklerini komple değiştirip aynı oyunu farklı açılardan yeniden oynayın. Ya da yukarıdaki görselde olduğu gibi yengeçlere gözlük ve şapka ekleyin...

PC'de konsoldan daha fazla oyun seçeneğiniz var

Konsolların kendine ait "exclusive" olarak PC'ye asla çıkmayacak birçok oyunu olabilir. Bunların içerisinden Horizon Zero Dawn gibi gayet başarılı oyunlar da var. Ancak gene de PC için çıkan oyun sayısının toplamını geçemeyeceğini düşünüyoruz. Sadece Steam platformu üzerinden satışta olan 6000'in üzerinde oyun var ve bu sayı her geçtiğimiz gün büyümeye devam ediyor. Üzerine de Origin gibi oyun marketlerini ve marketsiz olarak satışta olan oyunları düşünürsek bu sayının kaça çıkacağını siz düşünün. Konsolların bu sayıları geçmesi ileride bile neredeyse çok zor olacak. Bir de "PlayerUnknown's Battlegrounds", "League Of Legends" ve "Counter Strike: Global Offensive" gibi sadece PC'den oynanıp dünyayı kasıp kavuran online oyunları da düşünürsek, PC'nin oyun üstünlüğü biraz daha ortaya çıkıyor zaten.

Oyunu hangi donanım aracılığıyla oynayacağını seçme özgürlüğü

PC oyuncularının bir avantajı da oyunu hangi donanımla oynayacağını özgürce seçebilmeleri. Oyunun oyun koluyla daha rahat oynanacağını mı düşünüyorsun, tak oyun kolunu çalıştır. FPS oyunları klavye ve mouse ile oynamak daha mı rahat? Tak klavye ve mouse'u oyun keyfine devam et. Oyun konsollarında var olan her oyun donanımının bir PC versiyonu illa ki var. Yani aslında bir PC sahibi olmak, aynı zamanda da bir konsol sahibi olmak demek.

TV'yi işgal ettiğinden dolayı anneden-babadan azar yememek

Konsol demek, o konsolu takacak bir televizyon demek. Ancak bir PC'niz varsa ona uygun ya bir laptop olduğu için zaten bir ekranı vardır, ya da kasa toplamışsanız 24 inch'lik monitör ile keyifli keyifli oyununuzu oynuyorsunuzdur. Televizyonu işgal ettiğiniz için anneden, babadan azar yeme derdi yok, annem (ya da eşim) televizyonun önünden süpürge ile geçti derdi yok. Oyununuzu kendinize ait bir bölgede rahat rahat oynayabilirsiniz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce konsolun rahatlıkları neler? Ya da PC'de oynamanın başka faydaları ya da zararları var mı? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. :)