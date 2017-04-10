PC'de Ücretsiz Olarak Oynayabileceğiniz 7 Klasik Oyun!

Bazı oyunlar unutulmaz ve ondan daha iyisinin çıkması imkansızdır. Sistem dostu olduğu kadar eğlenceli klasik yapımları sizin için derledik.

Donanımınızdan dolayı şikayetçiyseniz ve güzel deneyimler sunan zevkli oyun aramaktan sıkıldıysanız bu liste tam size göre. Her yeni oyun gün geçtikçe daha fazla sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor ve belki de her yıl yeni bir donanım bile alsanız oyun dünyasına yetişmek oldukça zorlaşıyor. Ancak artık çok büyük bir kütüphaneye sahip olan oyun dünyasında kenara köşeye sıkışmış ve kesinlikle oynanması gereken öyle yapımlar var ki ne donanımınızı zorlar ne de eğlence açısından modern oyunlardan uzak kalırlar.

Daha önce verdiğimiz şu listeye de bir göz atarsınız:

1)Command and Conquer: Red Alert

Serinin ilk oyunlarından Command and Conquer: ed Alert, 1996'dan itibaren kendine hayranlar yaratmaya ve hala oynanmaya devam edebiliyor. Modern strateji oyunlarının veremediği akıcılık ve heyecanı hala vadediyor. Oyunun yapımcı stüdyosunu Westwood’u 2008’de satın alan EA, oyunu tamamen ücresiz yaptı.

İndir

2) The Elder Scrolls II: Daggerfall

Modern Skyrimlerden tek farkı grafikler olan eski bir oyun hayal edin. Tebrikler hayaliniz gerçek oldu... Elder Scrolls açık dünya RPG serisindeki bu ikinci yapım, Oblivion ve Skyrim gibi takip edecek olan serideki oyunlara emsal teşkil ediyor.

İndir

3) Everquest

World of Warcraft'ın önceki modeli olarak tarif edebileceğimiz yapım, grafikleri günün standartlarına göre düşük bir seviyede olmasına rağmen hala bir patlama yaratıyor ve oynayanı çok fazla. Yapımcı stüdyo Daybreak’in oyunu hala güncellediğini belirtelim.

İndir

4) StarCraft Antolojisi

Blizzard stüdyosunun ücretsiz olarak sunduğu en taş eski yapımlardan biridir StarCraft serisi. Efsanevi gerçek zamanlı strateji oyunu yeniden düzenlendi (hata düzeltmeleri ve hafif grafiksel güncellemeler) ve ücretsiz olarak yeniden piyasaya sürüldü.

Starcraft Antolojisi tüm modern işletim sistemleriyle çalışacak şekilde yenilendi ve oldukça büyük bir oyuncu tabanına sahip. Hala tüm zamanların en iyi strateji oyunlarından biri ve hatırı sayılır bir kitle oynamaya devam ediyor.

İndir

5) Wolfenstein 3D

Wolfenstein bir klasiktir, çünkü kendi başına özgün bir tür yaratan serinin ilk 3D oyunu olma özelliğine sahip yapımın grafikleri inanılmaz tarihli olmasına rağmen, eğlencesi ile modern FPS’lerin çoğuna taş çıkartır nitelikte.

İndir

6) Tribes

Bir FPS klasiği olan yapım, internet üzerinden oyun oynamanın zevki ile tanıştırmıştı bizleri. Jetpack gibi bir çok yaratıcı silahla farklı ögeleri kullanarak bu oyunda hala eğlenmeniz mümkün.

İndir

7) The Marathon Üçlemesi

Maraton üçlemesi bilim-kurgu FPS serisi olarak klasikleşti. Aynı zamanda çok oyunculu modu da açık durumda. Ayrıca hikaye anlatımı ve senaryo açısından ilkler arasında. Günümüzde yenilenmesi gereken yapımlardan birisi olacak kadar da iddialı.

İndir