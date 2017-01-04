PC'den Kısa Mesaj Atmanıza Olanak Tanıyacak 5 Özel Uygulama!

Kısa mesaj ile iletişim kurma yolları yıllar içerisinde çok yol aldı. Eskiden sadece telefonunuzdan yapabildiğiniz işlemi artık kişisel bilgisayarınızdan da kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kısa mesajlar veya toplumca daha çok bilinen ismiyle SMS'ler, artık şekil değiştirdiler. Pek çok kullanıcı, standart kısa mesajlar yerine WhatsApp gibi üçüncü parti yazılımlarını tercih etse de; SMS'lere sadık olan kitle hiç de azımsanacak düzeyde değil.

Geliştirilen uygulamalarla, sadece telefonunuza bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Telefonunuzun pilinin tükendiği bir ortamda bilgisayarınızdan destek bulabileceksiniz.

AirDroid

Fiyat: Ücretsiz, 1.99 dolar aylık, 19.99 dolar yıllık

AirDroid en popüler PC kısa mesaj uygulamalarından biri. Uygulama ile sadece mesaj atabilmekle kalmıyorsunuz; telefonunuz ile PC arasında veri transferi, yedekleme ve senkronizasyon işlemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Premium sürümde büyük çaplı dosyaları bile kolayca transfer etmek mümkün.

Join by joaoapps

Fiyat: Ücretsiz deneme/Aylık 4.99 dolar

Join nispeten yeni bir uygulama. Kurulduğunda, tarayıcınıza bir eklenti halinde yerleşiyor ve tarayıcınız üzerinden kısa mesaj atmanızı mümkün kılıyor. Programı, bir ay boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz.

MightyText

Fiyat: Ücretsiz/Aylık 6.99 dolar

Adının hakkını veriyor: Var olan en güçlü ve popüler uygulamalardan biri. Kısa mesaj, MMS yollamanız ve bildirimler almanız mümkün. Hatta bilgisayarınıza, "Telefon şarjınız bitmek üzere" uyarısını bile yollayabiliyor. Ücretsiz sürümde, sadece 250 kısa mesaj ile yetinmek zorundasınız.

mysms

Fiyat: Ücretsiz/Yıllık 9.99 dolar

Genç bir uygulama olsa da, pek çok açıdan yeterli. Tarayıcıya eklenme şartı taşımasa da; iOS, Android, Microsoft Windows, iPad, Mac OS ile uyum içerisinde çalışıyor. Dilerseniz Chrome'a da eklenebiliyor. Mesajlarınızı PC'den görüp, cevap yazabiliyorsunuz. Listedeki en uygun fiyatlı uygulama

Pushbullet

Fiyat: Ücretsiz/Aylık 4.99 dolar/Yıllık 39.99 dolar

Fiyatı pek makul olmasa da stabilliği ile dikkat çekiyor. Mesaj ve bildirim yollayabiliyor ve premium sürümde dosya transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ücretsiz sürümde, 100 kısa mesajla kısıtlısınız.