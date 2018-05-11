Lenovo bilgisayarları, ultra güçlü donanımıyla kullanıcıları her zaman memnun etmesini biliyor. Şirketin bir sonraki projesi ise her bütçeye uygun bilgisayar çıkarmak.

Çin menşeili şirketin IdeaPad dizüstü bilgisayarları, çarpıcı tasarımları, güçlü donanımlarıyla insanları epey bir etkiliyor olmasıyla biliniyor. Tabi bir de bütçe dostu olma özelliğine sahip. Bilgisayarlar, doların bu denli yükseldiği günlerde bile bütçe dostu olmaya devam ediyor.

IdeaPad 330 ve 330S

Lenovo IdeaPad bilgisayarları şimdiden tanıtılmış üç modele sahip: IdeaPad 330, IdeaPad 330S ve IdeaPad 530S bu bilgisayarların hepsi farklı boyutlar ve tasarımlarla gelecek. IdeaPad 330, 15 inçlik bir model için 1000 TL'den başlayan fiyatlarla en ucuz model olma özelliğine sahip. 330 S modeli ise Intel Core i7 işlemciyle bir tık daha pahalı. Bu cihazın özelliklerine gelecek olursak, diğer cihazdan farklı olarak çok daha ince ve iki farklı inç yapısına sahip.

IdeaPad 530S

Son olarak IdeaPad 530S, daha ucuz kardeş bilgisayarlarından farklı olarak tamamen alimünyum bir yapıya sahip,1080p ekran ile daha yüksek çözünürlüklü 2560 x 1440 QHD seçeneği arasında seçim yapabilirsiniz. Diğer yandan bu cihaz diğerlerine nazaran daha tuzlu, cihazın çıkış fiyatı ise yaklaşık 3.439 TL olarak düşünülüyor.

Uyarmalıyız ki bu fiyatlara hiçbir vergi dahil değil. IdeaPad'in bu aylarda değil de ileriki aylarda çıkması bekleniyor. Eğer cihazları beğendiyseniz ve uygun fiyatlı ama kullanışlı bir cihaz arıyorsanız bu bilgisayarlar tam size göre.