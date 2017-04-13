PC'lerin Muhteşem Özelliği Yeni Xbox'a Geliyor!

Microsoft'tan yapılan resmi açıklamaya göre, sadece bilgisayarlarda bulunan değişken yenileme oranı özelliği Xbox Scorpio Project ile buluşuyor.

Oyun oynamak için bir konsol yerine bir bilgisayar seçmenin çeşitli avantajları var. Oyun makinenizi istediğiniz zamanda ve kendi bütçenize göre yükseltme olanağı hakikaten büyük bir avantaj. Özellikle son zamanlarda giderek güçlenen PC donanımları ise bir diğer avantaj olarak söylenebilir.

Microsoft yöneticisi Kevin Gammill, bilgisayar oyunlarının bir diğer harika özelliği olan 'değişken yenileme oranı'nı Xbox'a uyarlama kararını aldıklarını açıkladı. Değişken yenileme hızı ilginç bir kavram. PC oyuncusu iseniz söz konusu teknolojiye destek veren markaları tanıdığınıza eminiz: Nvidia'dan G-Sync ve AMD'den FreeSync.

TV'ler görselleri çok hızlı işleyerek onları hareketli görüntülere çevirir. 60Hz yenileme hızına sahip bir ekran, oyun 120Hz desteğine de sahip olursa düşük de olsa performans sunabilir. 120Hz bir televizyonunuz varsa onu saniyede 60 kareye göre ayarlayabilirsiniz. Ne yazık ki oyunlar, daima saniyede 60Hz veya 120Hz gibi optimal çerçevelerde çalışmıyor. Oynadığınız oyunun performansına ve PC donanım seviyenize bağlı olarak 60Hz tazeleme hızı özelliğine sahip olacağınızı söylememiz mümkün değil. Bunun yerine saniyede 72 kare veya saniyede 202 kare tazeleme oranı da(tabii TV'niz ve donanımınız böyle uçuk bir şeyi destekliyorsa) elde edebilirsiniz.

Bu gerçekleştiğinde ekran, yenilemenin ortasında çerçeveleri atlayarak işleme devam etmeye çalışacaktır. Bu olduğunda ekranda çirkin bitler ve göz yaşı damlaları görmeniz olası. Şu anda sadece PC platformunda mevcut olan değişken yenileme oranı, bilgisayarınızın ekran kartıyla çerçeveleri tam olarak uyumlu kılıyor ve oyun makinenizin ekranla daha iyi iletişim kurmasına fırsat veriyor. Gammutra'ya göre Gammill, "Project Scorpio, mümkün olduğu kadar çok TV'de bu özelliği destekleyecek. Microsoft, TV üreticileri ile birlikte çalışıyor.” açıklamasında bulundu. Bu son derece büyük bir anlaşma, zira Ocak ayı başında CES 2017'de TV üreticileri kesinlikle değişken yenileme oranlarından bahsetmedi. HDMI'ın en güncel sürümü HDMI 2.1, teknolojiyi destekleyecek.