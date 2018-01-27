Özellikle Playstation efsanesi sonrası, oyun oynamak için akla gelen ilk platform konsollar olmaya başlamıştı. Ama son yıllarda PC tahtını yavaş yavaş geri aldı ve bu enfes tasarımlar bu gerçeğin birer uzantısı adeta.

İş modifikasyona gelince, PC ile yarışabilecek herhangi bir platform söz konusu dahi olamıyor. Nitekim herhangi bir PC ile modifikasyon konusunda yapabilecekleriniz sadece hayal gücünüz ve azminiz ile sınırlı. Bugün sizler için, büyük emekle tasarlanmış ve insanın ağzını açık bırakan 8 enfes modifiye bilgisayarı derledik.

1. Threadripper

Listemizin ilk sırasındaki Threadripper, ünlü YouTuber ve sıvı soğutma konusunda uzmanlamış JayzTwoCentz tarafından tasarlanmış ve AMD'nin desteğiyle gerçekleşmiş bir proje. Yukarıdan da gördüğünüz gibi, alet adeta bir Alien uzay gemisini andırıyor.

2. TT D3SK

L3P'in elinden çıkan bu tasarım oldukça enteresan. Nitekim bilgisayarın oda içerisinde neredeyse hiçbir yer kaplamamasına sebep oluyor. Masayla tümleşik tasarlanmış ve camekanın altında muhteşem bir görsel sunuyor.

3. Donkey Kong Tower

Nintendo'nun efsane oyun serisi Donkey Kong'a özel tasarlanmış bu kasa renkli dizaynı ile dikkat çekiyor. Thermaltake'in sunumu için özel olarak geliştirdiği ve Tower 900 modeli üzerinden geliştirilen bu kasada Donkey King etiketleri de ayrıca dikkat çekiyor.

4. Rocket League

Hem konsolları hem de PC'leri kasıp kavuran, futbolu araba yarışıyla birleştiren Rocket League'e özel tasarlanan bu kasa tasarımıyla dudak uçuklatıyor. Oyunun fanlarının kesinlikle sahip olmak isteyeceği türden bir kasa.

5. XXX Build

Tıpkı TT D3SK gibi L3P tarafından tasarlanan XXX Build, gelecekten gelen bir çeşit zaman makinesi gibi füturustik bir görünüme sahip. Oldukça kompleks bir tasarımı bulunan bu kasanın ne kadar sürede geliştirildiğini tahmin bile edemiyoruz.

6. Wooden PC

Brandon McCarthy tarafından tasarlanan bu tahta kaplı kasa oldukça enteresan duruyor. Gardrop kapağını andıran ilginç bir kasa kapağına sahip olan ürün, klasik ve gelenekselleşmiş tasarımları sevenlere hitap ediyor.

7. ITX Treasure

Yaratıcılıkta herhangi bir sınır olmadığını gösterir nitelikteki ITX Treuser, baştan sona bir hazine sandığını andırır nitelikte hazırlanmış. Sandığın kapağını ilk açtığınızda sarı parlak bir led ışıkla karşılaşıyorsunuz ve bu size altının sandıktan ışıldayan parlaklığını andırıyor.

8. Steampunk Build

Listemizin son sırasındaki modifiye kasa Derick Mahnusen tarafından tasarlanmış ve ismi üstünde steampunk temasıyla geliştirilmiş. Göz alıcı ve enfes duran tasarımıyla bu kasanın maliyeti yaklaşık olarak $20.000 değerinde. Oldukça devasa bir yapısı olan kasanın nasıl durduğunu merak ediyorsanız aşağıdak videoya bir göz atabilirsiniz.

Evet, listemizdeki modifiye edilmiş bilgisayarlar bunlardı. Sizler de daha önce gördüğünüz farklı tasarımlar biliyorsanız yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun dışında en çok hangi tasarımı beğendiğinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz.