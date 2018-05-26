Call of Duty: Black OPS 4'ün Teknik Detayları Açıklandı!

Uzun bir süredir beklenen ve tek kişilik modunun bulunmamasıyla bir miktar hayal kırıklığı yaratan Call of Duty: Black OPS 4'ün PC versiyonuna dair teknik detaylar açıklandı.

Call of Duty hayranlarının heyecanla beklediği Black Ops 4, kısa bir süre önce tanıtıldı. CoD taraftarlarını grafik açısından da oldukça memnun edecek oyun, Black Ops 3'te sağladığı kaliteyi bu kez bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Activision’ın yayın yönetmeni Kevin Kelly, Treyarch'ın kıdemli üreticisi Jonathan Moses ve Topluluk Yöneticisi Rob Smith yaptıkları açıklamayla, oyunu PC'de bekleyen hayranlarına, oyunun teknik özellikleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Treyarch, uzun zamandır PC oyuncuları için ciddi bir performans ve grafik optimizasyonu çalışması içerisinde. Bu sayede Black Ops 4, HDR, 4K ve sınırlanmamış Frame-Rate (144Hz montör kullananlar için oldukça önemli) gibi seçeneklerle geliyor. Konuyla ilgili yapılan detaylı açıklamada şunlar söylendi:

"Call of Duty Black Ops 4 için çok geniş perspektifte bir çalışma yürütüyoruz. Buna göre hem düşük donanımlı bilgisayarlarda akıcı bir deneyim elde elde edilecek, hem de donanımı sağlam kullanıcılar için görsel bir şölen yaşanacak. İnce detaylar da oldukça önemli: Örneğin controller kullanan oyuncuların analoga basılı tutmasıyla bomba fırlatması, tek bir kez basmasıyla hedef alabilmesi gibi küçük detaylar planlıyoruz."

Black Ops ayrıca Steam yerine Blizzard'ın istemcisi olan Battle.net üzerinden yayınlanacak. CoD'un kamera arkası için yukarıdaki videoları da izleyebilirsiniz. 14 Ekim 2018'de çıkacağı açıklanan Call of Duty Black Ops 4, PC, PS4 ve Xbox One platformlarında yer alacak.