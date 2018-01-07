PC Oyuncularının 2018’den En Çok Beklediği 6 Şey!

Eğer bir PC oyuncusuysanız, muhtemelen bu 6 olaydan şikayetçisinizdir. Bugün sizlere 2018’de PC oyunculuğunun gelişmesini beklediğimiz 6 şeyden bahsedeceğiz.

2018’de PC oyunculuğundan beklentileriniz ne yönde? Belki kişisel olarak daha iyi bir bilgisayar, daha çok oyun oynama zamanı gibi dilekleriniz olabilir. Genel olarak tüm oyuncuların 2018’den beklentilerine geçersek durumlar değişebiliyor. 2018’de oyuncular olarak daha farklı şeyler bekliyoruz. Bugün sizlere oyuncuların 2018’de genel olarak olmasını beklediği olaylardan bahsedeceğim.

SSD Fiyatları Düşmeli

Büyük stüdyoların, yüksek çözünürlüklü dokularla büyük dünyalar inşa etmesi, göz zevkimiz için çok güzel oluyor, ancak bunun bazı sonuçları var. 4K gibi yüksek çözünürlüklü texture paketlerinden dolayı şişen oyunların boyutları 60-100 GB’ı bulabiliyor. Çok pahalı olmasından dolayı 128 veya 256 GB’lık sürümleri kullanılan SSD’ler için bu boyutlar büyük sıkıntı oluşturuyor. Küçük SSD’lere sığdıramadığımız oyunları HDD’lere yüklemek zorunda kalıyoruz, ancak bu durumda da istediğimiz performansı maalesef alamıyoruz.

Bu sorunun önüne geçebilmek için 1TB’lık boyutlara sahip SSD’lerin daha uygun fiyatlara satılması gerekiyor. Bu sayede oyunları SSD’lere yükleyebiliriz.

Microsoft Store’a Güncelleme Gelmeli

Yaklaşık 1-1.5 sene önce kendime yeni bir ekran kartı aldığımda, kartın yanında Gears of War 4 oyunu hediye edilmişti. Normalde Windows Store’dan ürün almamama rağmen oyunu buradan doğrulamak zorunda kaldım. Daha sonra 70 GB’lık oyunun 30 GB olduktan sonra bilgisayarı kapattığımda sıfırdan başlamış, daha sonra 70 GB’ı bir şekilde doldurduktan sonra, ikinci bilgisayarıma aktarmak istediğimde böyle bir seçeneğimin olmadığını fark etmiştim. Yani, geceleri masaüstü açık kalmasın diye bıraktığım dizüstü bilgisayarımdaki oyunu yedekleyip ana bilgisayarıma aktaramıyordum. Bunun için bir 70 GB’lık indirme daha istiyordu. İşte, benim gibi bu sorunu yaşayan milyonlarca insan oldu. Umarım, 2018’de Microsoft bu soruna bir çözüm bulur.

Hilecilerin Önüne Geçilmeli

PC’deki en popüler oyun kültürü arasında yer alan çok oyunculu oyunlarda, hile adı altında lanet bir sistem var. CS:GO, PUBG gibi popüler oyunlar başta olmak üzere hemen hemen tüm online oyunlarda yer alan hilenin önüne geçilmesi gerekiyor. PUBG bu işi büyük bir kararlılıkla yapıyor gibi görünse de, CS:GO’dan da benzer bir uğraş bekliyorum.

Gereksiz hesap ve güncellemeler Azaltılmalı

Steam gibi zibilyon tane farklı platform bulunuyor. Uplay, Origin, Gog gibi platformlar güzel olsa da, biz oyuncuları yoruyor. Eminim ki herkes Steam gibi tek bir platform üzerinden oyunlara erişmek isterdi.

Bulut Hayat Kurtarır

Yıl olmuş 2018, hala otomatik kaydolmayan oyunlar var. Steam Cloud’un çok güzel yaptığı oyun ilerlemelerini buluta yükleme sistemini 2018’de standart bir durum halinde görmek hoş olurdu. Umarım, bu yıl bilgisayara format atığımızda oyun dosyaları silinecek mi korkusu yaşamayız.

Daha Kaliteli Modlar

PC oyunculuğunun olmazsa olmazı konumunda yer alan modlar, 2018’de daha güzel bir şekilde karşımıza çıkmalı. Genel olarak boş içeriklere sahip modlar yerine, daha dolu ve indirdiğimizde bir amaca hizmet edecek modlar görmek istiyoruz.

Peki, sizin 2018’de oyunlardan beklentileriniz nelerdir? Yorumlarınızı bekliyorum.