18 Yaşında Romanyalı çocuk, PC toplama simülatörü geliştirdi. Donanım hayranları; bu oyun tam sizlik.

Bilgisayar toplama rehberlerine karşı her zaman ilgili olmuşumdur. Oturup bütün gün yeni bir PC toplayabilirim. Benim gibi düşünen birçok insan olduğuna da eminim. Tam olarak benim gibi kişiler için Romanya’da yaşayan 18 yaşındaki bir öğrenci bir bilgisayarı sıfırdan inşa etmeye yarayan simülatör oyunu geliştirdi. PC Yapı simülatörü diyebileceğimiz oyunun demo versiyonunu çıkaran öğrenci, oyunu çok güzel bir düşünceyle geliştirmiş. Kaba haliyle çok fazla eksiği bulunan uygulamaya Londra merkezli yayıncı The Irregular Corporation da destek vereceğini açıkladı.

Yalnızca 18 yaşında olan çocuk için muhteşem bir fırsat olan oyun, elinize belirli bir bütçe sunuyor ve bu bütçeyle ürünler satın alarak bilgisayarınızı kurmanızı içeriyor. Bilgisayarın anakartından termal macununa kadar her şeyini sırasıyla yaparak çalıştırdığınız bilgisayar, fikir olarak çok hoş bir oyun olabilir. Oyundan ziyade eğitim olarak da hoş bir uygulama olan PC Yapı Simülatörü, bilgisayar okuyan kullanıcıların hangi parçanın hangi yere geleceğini anlamasına yol açacaktır. Eğer siz de merak ediyorsanız, ücretsiz prealfa demo sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Bu oyunun geleceği hakkında çok fazla merak ettiğim soru olduğunu söylemem gerekiyor ancak bu haliyle bile geliştiren arkadaşın çok başarılı bir iş ortaya çıkardığını söyleyebilirim.