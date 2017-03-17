PDF'leri Açmak İçin Adobe Reader’a 4 Şahane Alternatif

PDF denilince akla gelen ilk program Adobe Acrobat Reader. Peki ona alternatif daha performanslı ve küçük boyutlu programların olduğunu biliyor muydunuz? Eğer Acrobat'tan sıkıldıysanız işte size 4 alternatif!

PDF dosyalarını açmak için kullanılan belki de en ünlü program, Adobe Reader. Ancak program hakkında kullanıcı deneyimi açısından olumsuz yorumlar gün geçtikçe artmakta. Yavaş açılma, abartılı ve gereksiz özellikler, güvenlik açıkları, programı bu noktaya getiren başlıca etmenler. Programa birçok alternatif mevcut, ayrıca birçok internet tarayıcısı zaten PDF dosyalarına kendi desteklerini veriyorlar. Eğer iyi bir kullanım deneyimi istiyorsanız bu 4 küçük ama etkili PDF çalıştırıcı program size çok uygun.

1-Sumatra PDF

Hafif PDF okuyucular arasında en iyi opsiyon olan Sumatra PDF, yaklaşık 10 yıldır piyasada, ancak hala geliştirilmeye devam ediyor. Birçok avantajı var, bunlardan ilki 7 mb’lık boyutu. İkinci önemli özelliği ise sayfaları göz kırpma vaktinde açması. Üçüncü olarak ise gayet minimal bir yapıya sahip olması. Programa buradan ulaşabilirsiniz.

2-SlimPDF Reader

SlimPDF’de Sumatra PDF’e benzer özellikleri ile göz dolduruyor. Aynı amaç ve doğrultuda tasarlanmışlar. Kesinlikle SlimPDF’i de denemeli, ona göre karar vermelisiniz. 5 mb’a bile varmayan boyutuyla gayet az yer tutuyor, buna rağmen gayet etkili. Programa buradan ulaşabilirsiniz.

3-PDF-XChange Viewer

PDF-XChange Viewer aslında artık geliştirilmiyor. Tüm özelliklerini artık PDF-XChange Editor devraldı. Yine de son versiyonu hafif PDF okuyucular arasında iyi bir konumda. Gayet kullanışlı bir uygulama, ancak güncelleme beklememeniz gerekiyor. 21 mb’lık boyutuyla saydığımız ilk iki PDF okuyucudan daha çok yer kaplıyor, ancak içinde bir çok özellik de barındırıyor; ekmeli görüntüleme, resimler için OCR, yorum ve not ekleme, şifre tanımlama gibi. Programa buradan ulaşabilirsiniz.

4-MuPDF

MuPDF o kadar hafif bir PDF görüntüleyici ki, grafik arayüzü bile yok! Komut satırını kullanarak “mupdf[buraya dosyanın yolu gelecek ]” yazarsanız açabiliyorsunuz. Bu programda navigasyon, tamamen klavye kısayolları ile yapılıyor. Transparanlık, not ekleme, şifreleme, arama ve benzeri birçok özellik mevcut. MuPDF yüksek çözünürlüklü PDF dosyalarında iyi bir performans sağlıyor. Programa buradan ulaşabilirsiniz.