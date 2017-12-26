İstanbul merkezli hava yolu şirketi Pegasus, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda kullandığı bütün sistemi Blok Zinciri teknolojisine göre yeniden yapılandırdı. Blok Zinciri teknolojisi, son ayların gözde yatırım aracı Bitcoin’in temelindeki sistem.

Bitcoin, 2017 yılı biterken yılın en çok konuşulan ve tartışılan konusu haline geldi. Dünyanın en güvenli yatırım aracı olarak ün yapan ve ardındaki teknolojiye dayanarak oluşturulan yüzlerce farklı kripto para birimi de var. Ancak Bitcoin’in bilişim çağında insanlara sağladığı ve ister istemez herkesi etkisi altına alacak bir teknoloji daha var. Blok Zinciri adı verilen bu sistem, merkezi olmayışıyla dünyanın en güvenli bilişim sistemi olarak kabul görüyor. Hatta yakın zamanda Wikipedia’nın kurucuları tarafından da bir dönüşüm açıklaması yapılmıştı:

Pegasus, hava yolu şireti olarak dijitalleşme sürecine ne kadar önem verdiğini kanıtlayan tarihi bir adım attı:

Şirketin açıklamasına göre, yılın en önemli teknolojik buluşlarından birisi olan ve trend haline gelen Blok Zinciri sistemiyle dijital altyapı inşa edildi. Bitcoin’in de temelini oluşturan bu teknoloji, hava yolunun entegrasyon çalışması sayesinde, uçuş kontrol sistemlerini çok daha güvenli hale getirecek.

Havalimanlarında kullanılan ve her şirketin kendine ait sistemini inşa ettiği uçuş tanımlamaları ve güncellemeleriyle ilgili trafik bilgi sistemi, Blok Zinciri koruması altında, anlık olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Operasyon Kontrol Merkezi’ne (OCC) aktarılacak.

Aynı zamanda Blok Zinciri ile güçlendirilen alt yapı üzerinden, Sabiha Gökçen Havalimanı sistemlerindeki tüm uçuşlara ait kapı, bagaj ve körük kullanımı gibi akışı sağlayan bilgiler Pegasus’a aktarılacak.

Yapılan resmi açıklamada görüşlerini belirten Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık, "Uçuşlarımızın büyük kısmını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG şirketi ile ortak bir çalışma yaparak, operasyonel süreçlerimizin dijitalleştirilmesinde önemli bir adım attık. Kendi kurumsal ara yazılım sistemimizi kullanılarak gerçekleştirilen entegrasyon projemiz kapsamında uçuş operasyonumuz, dijital hale getirilmiş olacak. Daha garanti ve doğru veri aktarımlarıyla birlikte personel eforlarında da kazanç sağlayacağız. Sektörümüzdeki ilk 'BlockChain' uygulamalarından birisini, iş ortağımız İSG ile hayata geçirmiş olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bitcoin’in geleceği hakkında tartışmalar sürerken, ardındaki teknoloji olan Blok Zinciri, belki de bilişim çağının en büyük buluşlarından birisi olabilir. Muhtemelen önemi, ilerleyen yıllarda tıpkı Pegasus gibi şirketlerin atılımlarıyla çok daha iyi anlaşılmış olacak.