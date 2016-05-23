Peggy Whitson Uzayda En Uzun Süre Kalan İnsan Rekorunu Kırdı

Astronot Peggy Whitson, uzayda tek seferde en uzun süre kalan insan olarak dün Dünya'ya geri döndü

NASA astronotu Peggy Whitson, 534 gün 2 saat 49 dakika ile uzayda tek seferde en uzun süre kalma rekorunu Jeff Williams’ın elinden aldı. Ayrıca NASA’nın yaptığı açıklamaya göre Whitson, uzayda toplamda 665 gün geçirerek, uzaya en fazla dayanan kişiler listesinde de 8. sıraya oturdu.

Peggy Whitson’u, Jack Fischer'ı ve kozmonot Fyodor Yurchikhin taşıyan Soyuz MS-04 isimli uzay aracı dün Kazakistan'ın Zhezkazgan kentinin dışına güvenli bir şekilde indirildi. Uzayda 500’den fazla gün geçiren Whitson’un deneyimleri, gelecekte yetiştirilecek astronotlara hem ilham kaynağı olacak hem de uzayda daha uzun süre kalabilmeleri için güven verecek.

Soyuz MS-04’ün inişini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.