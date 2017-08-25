'Pembe' Xperia XZ1 Compact Görselleri Paylaşıldı

Sony'nin daha dün Xperia XZ1'in basın görsellerini paylaşmasının ardından bugün de XZ1 Compact'ın görselleri tüm pembeliğiyle ortaya çıktı.

Sony severler ve genel kullanıcılar için sürekli aynı tasarımı kullanmak bir yandan iyi bir yandan kötüyken 2017 yılında kalın çerçevelerle kalmak çoğunlukla tepki çekmiş durumda. Sony'nin yeni Compact modelinde de bu çizgiden çıkmaması firma için ne gibi sonuçlar doğuracak göreceğiz.

Daha dün XZ1'in görsellerinin paylaşılmasının ardından bugün ortaya çıkan küçük kardeş XZ1 Compact'ın görselleri, pembe ve turuncu karışımı bir renge sahip. Roland Quandt tarafından atılan tweette, dünkü görseller gibi bir çok açıdan telefonu görmek mümkün.

Hayal etmeye yer bırakmayan görseller telefonun tüm detaylarını açığa çıkarır nitelikte. Arka tarafta ve önde birer kamerası olacak akıllı telefon, üst ve alt taraflardaki kalın çerçeveleriyle birlikte geleneksel Sony tasarımını sürdürecek. Kamera, güç ve ses açma-kısma tuşlarını sağ tarafta bulunduran akıllı telefon, sol tarafta SIM yuvasını, üst tarafta 3,5 mm kulaklık jackını ve gürültü engelleyici mikrofonu bulunduruyor. Quandt'a göre telefon Siyah, Gümüş, Mavi ve Pembe olmak üzere toplam dört renkte piyasaya çıkacak ve fiyatı 499 Pound, yani yaklaşık 640 dolar olacak. Umarız Sony bu yıl oyuncak gibi bir Compact model yerine amiral gemisinin tüm özelliklerini taşıyan ancak sadece küçültülmüş bir akıllı telefonla tüketicilerin karşısına çıkar.