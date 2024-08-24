Penguenler uçamayan ancak yüzebilen, perde ayaklı deniz kuşlarıdır ve bu hayvanların dikkat çekici bir davranışı vardır. Onlar genellikle belirli aralıklarla bir araya toplanırlar ve bu şekilde belirli bir süre geçirirler. Peki bunun sebebi nedir?

Bir araya gelip ne yapıyor olabilirler? Muhabbet edecek hâlleri yoktur herhalde!

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Penguenlerin bu toplanma hareketinin sebebi, sosyal termogülasyondur.

Bu terim, ten temasıyla sıcaklık üretmeyi ifade eder. Bir grubun tüm üyeleri, vücut ısısını korumak için birlikte çalışır. Başka bir ifadeyle sosyal termogülasyon, penguenlerin düşük ortam sıcaklıklarına tepki olarak türdeşlerinin sıcaklığından yararlanmak için aktif olarak bir araya geldiği işbirlikçi bir stratejidir.

Ayrıca sosyal termogülasyon yalnızca penguenlerde görülmez. Bazı kuş, memeli ve sürüngen türleri soğuk havanın üstesinden gelebilmek için bunu kullanırlar. Penguen kümeleri ise hava koşullarına bağlı olarak birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir.

Bu kümeler, yan yana duran yüzlerce pengueni kapsayacak şekilde büyüyebilir.

Onların bu hareketi, kendilerini Antarktika’nın soğuk rüzgârlarından ve sıfırın altındaki sıcaklıklardan korumak için uyguladıkları birincil stratejidir.

Bu hayvanlar, kümeler hâlinde bir araya gelerek toplu yüzey alanlarının hacim oranına olan oranını azaltırlar. Bu oran ne kadar düşük olursa ısı kaybı bir o kadar az olur. Yani penguenler daha çok ısınmak için birbirine daha yakın olmalıdır.

Özetle penguenlerin sıklıkla bir araya toplanma hareketinin sebebi, birbirlerini ısıtmaktır.

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