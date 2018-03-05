Uber, geçtiğimiz yıl yaşadığı siber saldırıyı yaklaşık bir yıl boyunca sakladığı ve bilgileri sızdırılan tüm tüketicileri mağdur ettiği için hakkında açılan dava ile uğraşıyor.

Popüler uygulama Uber, her ne kadar Uber Health gibi yenilikler ile imajını düzeltmeye çalışsa da, geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsiz siber saldırı peşini bırakmıyor. 2016 senesinde, 57 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin açığa vurulduğu bir saldırıya maruz kalan Uber, bu olayı bir yıl boyunca saklamış ve bilgilerin yayılmaması için 100.000 dolarlık bir fidye ödemişti. Durum toparlandı gibi görünse de, Amerika'nın Pennsylvania eyaleti, durumu müşterilerine hemen bildirmeyip onları mağdur ettiği gerekçesi ile Uber'e büyük bir dava açtı.

Başsavcı Josh Shapiro, yaptığı açıklamada, Uber'in bu saldırıyı gizleyerek Pennsylvania Kişisel Bilgi Bildirim Yasası'nı ihlal ettiğini açıkladı. Şirketin bu bilgiyi makul bir sürede açıklamış olması gerektiğini ancak Ekim 2016'da yaşanan olayın Kasım 2017'ye kadar saklanarak bu makul süreyi aştığını söyleyen Başsavcı, açtıkları davayı kazanmayı umduklarını da ekledi. Eğer Uber bu davayı kaybederse, 13.5 milyon dolarlık bir tazminat ödeyecek.

Birçok ülkede, taksi piyasasını olumsuz etkilediği için de eleştirilen Uber'in başı kolay kolay beladan kurtulacağa benzemiyor. Ülkemizde de büyük bir tepki ile karşılaşan uygulama, kendini yenilemeye çalışsa da, tutunmakta güçlük çekeceğe benziyor.

Dava hakkında açıklama yapan Uber yetkilileri, olay ile ilgili tüm yükümlülükleri kabul ettiklerini ancak bu durumu düzeltemeseler de büyük bir değişime gittiklerini söylediler. Aynı zamanda yetkili kişiler ile görüştüklerini ve dava ile ilgili olarak bir anlaşmaya varmaya çalıştıklarını da açıkladılar.