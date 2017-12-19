Pentagon Gizli UFO Programının Keşfettiği En Tuhaf Olaylar

Pentagon’a ait UFO’ları araştırmak üzere gizli bir program yürüttüğünün anlaşılması sonucu ABD ordusunun bazı uçan nesnelere denk geldiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon’un talimatıyla UFO’ları araştıran özel bir programın varlığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. ‘İleri Uzay Tehdidi Tanımlama Programı’ adındaki programın, 2012 yılında zaman ve kaynakların daha öncelikli konular için kullanılması' talimatıyla birlikte sonlandırıldığı belirtiliyor.

Bu gizli UFO programının bugüne kadar ne tür bilgilere ulaştığı belirsizdi, ta ki Newsweek dergisinin elde ettiği bilgileri açıklayana dek. Şimdi bu bilgilere bir bakalım:

Las Vegas Araştırma Tesisi

Las Vegas’ta bir bina, tanımlanamayan uçan bir cisimden gelen materyalleri barındırmak üzere bir tesise dönüştürüldü. Tesisin bir bölümü, dünya dışı objelerle temas kurduktan sonra fiziksel ve psikolojik değişime uğradığını iddia edilen kişileri incelemek için kullanılıyordu.

Süper Hızlı Bir Cismin Görüntülenmesi

2004 yılında, San Diego kıyılarında iki pilotun F/A-18 Super Hornets savaş uçağıyla gerçekleştirdiği bir operasyonun yer aldığı videoda, yeryüzünden 24 kilometre yükseklikte uçan ve kökeni belirlenemeyen bir cisim görülüyor. Bu görüntüler geçtiğimiz ağustos ayında yayımlanmış olsa da yetkililer, cisim ve görüldüğü saatle ilgili bir ayrıntı vermediler.

Havadaki bu tuhaf cisme tanıklık eden pilotların ses kayıtları incelendiğinde görüntülerdeki cismin aslında tek bir parçadan oluşmadığı, birden fazla UFO’nun bulunduğunu gösteriyor. ‘Burada bir filo var!’ diyen pilota bir diğer pilot, ‘Aman Tanrım! Hepsi rüzgâra karşı gidiyor, rüzgâr 120 mil.’ şeklinde cevap veriyor. UFO’nun rüzgara karşı bir anda yön değiştirmesiyle birlikte hayrete düşen pilotlardan biri, ‘Şuna bak dostum. Yönünü değiştiriyor’ diyerek heyecan içerisinde bağırıyor.

San Diego’da Bulunan Oval Cisim

Gizli programa başlamadan önce keşifleri ve askeri uçaklar tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen Pentagon’un elde ettiği veriler arasında, 2004 yılında San Diego sahilinde, parlak ve oval bir cismin görüntüleri yer alıyor. Savaş pilotları, söz konusu cismin ticari uçak boyutlarında olduklarını söylüyorlardı.