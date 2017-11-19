Pentagon, İstihbarat Mesajlarını Savunmasız Bıraktı!

ABD ordusu Merkez komutanlığı ve Pasifik komutanlığındaki bit hata yüzünden 1.8 milyar istihbarat mesajı savunmasız kaldı.

İstihbarat toplayıcı sistemleri bile verileri açık bırakan hatalar yapabilir. UpGuard'daki araştırmacılar, ABD ordusu Merkez ve Pasifik Komutanlıklarının, yanlış yapılandırılmış bir Amazon Web Services S3 sunucusunda maruz kaldıkları bir karışıklık yüzünden en az 1,8 milyar civarında İnternet mesajını savunmasız olarak bıraktığını açıkladı. Savunmasız olan verilerin bir kısmı 2009 yılına kadar geriye gidiyor.

Açık bulunan veriler içerisinde özel bir data bulunmuyor ancak, kötü niyetli davetsiz misafirlerin verilere ne zaman erişim sağladığı kafaları karıştırıyor. Davetsiz misafirlerin, Savunma Bakanlığının verilerine 1 Ekim'deki sistem kilitlemesinden önce veya sonra erişim sağlandığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, yaşanan durum hem hükümetin güvenlik yaklaşımına ve topladığı bilgilerin türüne ilişkin endişeleri artırdı.

Verilerin büyük bir bölümünü askeri içerik oluşturuyor. Örneğin, IŞİD ile ilgili haberler, Irak ve Pakistan gibi hareketli bölgelerdeki siyaset gibi. ABD istihbaratı tarafından takip edilen konular. Bununla birlikte, Amerikan halkının güncel ve zararsız konuşmaları da bir milyarı aşkın verinin içerisinde bulunuyor. Amazon, yakın bir tarihte, S3 sunucu verisinin herkes tarafından erişilebilir olduğunu açıkça belirtmişti. Öyle bile olsa, istihbarat toplayıcılarının, bu tür bir sıkıntının tekrarlanmaması için güvenlik politikalarını tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor.