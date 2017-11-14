Pentagon Seneye Açık Kaynağa Geçebilir!

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın merkezi olan Pentagon, eğer yeni önerilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısı kabul edilirse, seneye açık kaynak kodlu bir sisteme geçebilir.

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Başkan Yardımcısı Senatör Elizabeth Warren ve senato kurulundan Senatör Mike Rounds'un sunduğu, "2018 Mali Yılı İçin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı" şu an ABD senatosunda kabul edilmesi olanağı yüksek bir yasa tasarısı olarak görülüyor. Her yıl ABD'nin Ulusal Savunma Bakanlığı'nın nasıl işleyeceği ile ilgili kritik kararları barındıran bu yasa eğer kabul edilirse içinde bir de önemli bir sürpriz getirecek.

Verge'in haberine göre Warren ve Rounds'un senatoya sunduğu yasa tasarısının içerisinde, ABD'nin Ulusal Savunma Bakanlığı yani Pentagon'un bundan sonra tüm yazılımsal sistemlerini açık kaynak kodlu yazılımlara geçirmesi de var. Eğer tasarı kabul edilirse, "2018 Mali Yılı" başlar başlamaz Pentagon açık kaynak kodlu yazılımları kullanmaya geçebilir.

Yasa tasarısının açık "kaynak kodlu yazılım kullanma" kısmı ise aslında en başta açık kaynak kodlu yazılımların, ücretli yazılımlara göre daha ucuz olması olarak savunuluyor. Ayrıca Pentagon tarafından geliştirilecek olan bu yazılımlar, yazılımı geliştiren toplulukların hata arama kabiliyetinden dolayı, aslında bir anlamda yazılımla ilgili güvenlik sorunlarının çok daha hızlı halledilebilmesi başka önemli bir neden olarak görülüyor.

Ayrıca Pentagon teknoloji geliştirmede, dış yatırımcılardan daha yavaş olduğu için, açık kaynak koduna geçmenin, Pentagon'u teknolojik olarak da çağdaş bir seviyeye getireceğine inanılıyor. Özellikle de bizim ülkemizde de kendi yazılımsal gücümüzü geliştirme kapsamında başlatılan "Milli İşletim Sistemi" gibi projeler de dahil olmak üzere, açık kaynak kodlu yazılımlar artık devletlerin epeyce destek verdiği bir alan olmaya başladı.

Pentagon'un da açık kaynak koduna geçmesiyle beraber, topluluklar tarafından ücretsiz katılımcılıkla geliştirilen bu gibi yazılım sistemleri, geleceğin önemli bir parçası olacağa benziyor. Yine de gelecek tam olarak ne getirir bilmiyoruz. Ancak devlet kurumlarımızın(bazen kör topal ve zaman zaman eksik bir süreçle de olsa), bu kararı ABD'den önce verip uygulamaya başlaması bir nebze de olsa gurur verici gelmiyor değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Açık kaynak kodlu yazılımlar gerçekten de geleceğin kendisi olacak mı?