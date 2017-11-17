Bir Twitter kullanıcısının yazdığı mesaj, bakanlık tarafından yanlışlıkla retweet yapılınca, kısa süreli de olsa dünya çapında şaşkınlığa neden oldu.

Dünya bir an için Pentagon’un, Trump'ın başkanlığı bırakması yönündeki çağrısının ciddi olduğunu düşündü.

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı, Perşembe günü Donald Trump’ı istifaya çağıran bir Twitter mesajını, retweet yaptı.

Tam anlamıyla şok etkisine neden olan mesaj, kısa süre içerisinde silindi ama, online ortamda kafa karışıklığına neden oldu.

@ProudResister kullanıcısının mesajı, hakkında cinsel saldırı iddiaları bulunan Cumhuriyetçi Senato adayı Roy Moore, Senatör Al Franken ve Trump’ı hedef alıyordu. Twitter kullanıcısı Moore’u Senato yarışından çekilmeye, Franken ve Trump’ı istifaya çağırıyordu.

ProudResister daha sonra GOP’a hitaben ‘Cinsel saldırıyı partizan bir mesele haline getirmekten vazgeçin. Tıpkı iki yüzlülüğünüz gibi, bu da bir suçtur” diyerek, Cumhuriyetçileri hedef alıyordu.

Pentagon sözcüsü Col. Rob Manning, retweet yapılan mesaj silindiğini, mesajın kazara gönderildiğini ve içeriğinin ‘Savunma Bakanlığı’ tarafından onaylanamayacağını söyledi.

Manning aynı zamanda bakanlığın yetkili operatörünün hatayı hemen fark ederek, mesajı sildiğini de belirtti. Fakat Washington’ın Tetkik editörü Dave Brown’ın bildirdiği kadarıyla bu işi yapmak oldukça zahmetli olmuş.