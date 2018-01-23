Pentagon'un Nükleer Tesisleri Minecraft'da İnşa Edildi

Nükller silahlar, insanlığın geleceği bağlamında büyük bir tehlike olarak görünüyor. Özellikle ABD ve Rusya'nın bu silahlar açısından oldukça etkili olduğu hatta Dünyayı yok edebilecek kadar çok füzeye sahip olduğu biliniyor. Bu ülkeler bunun yanı sıra böyle bir savaştan korunmak için sığınaklar da inşaa ediyor ancak bu sığınaklar sadece üst düzey yöneticilerin barınabileceği büyüklükte oluyor. Bazı silah denetim uzmanları, ülkelerin bu sığınaklarını Minecraft'ta inşa ederek halkın ziyaretine açtı.

ABD ve Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş döneminde başlayan nükleer silah geliştirme serüveni bugün uluslararası toplumun baskıları neticesinde görünür olmaktan çıktı. Ancak bu iki ülkenin ( birisi Rusya oldu) de nükleer silah açısından çok ileri bir seviyede olduğu biliniyor. Birçok başka Avrupa ve Asya ülkesinin elinde de bu silahlardan olduğu resmi olarak söyleniyor. Dünyada çıkması muhtemel olan yeni bir savaşın da bu silahlarla yapılacağı dolayısıyla "yok olma" tehlikesinin her zaman olduğu da belirtiliyor. Bu ülkeler bu anlamda kendi geleceklerini sağlama almak için çeşitli yeraltı sığınakları inşa ediyorlar. Ancak bu sığınakların sadece yöneticiler için olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine de her hükümet kendi halkının bu savaşta yok olmaması için çeşitli önlemler almaktadır.

Geçtiğimiz hafta ABD'de gezmeye çıkan insanların duyduğu yanlış bir füze uyarısı ABD hükümetinin bir nükleer saldırıda halkı korumak için ne kadar hazır olduğunu ortaya koydu. Orta Doğu Uluslararası Araştırmalar Enstitüsündeki (MIIS) analistler uydu görüntülerini, sınıflandırılmamış bilgiyi ve iyi yönlü tahminleri kullanarak Pentagon'un Pennsylvania'daki sitesini ve Rus hükümetinin Moskova dışında inşa ettiği iki yeraltı kompleksini Minecraft'ta yeniden inşa etti.

Minecraft dünyasında yeniden inşa edilen sığınakları, nükleer yokoluş konusunu aydınlatmak için kurduklarını söyleyen Jeffrey Lewis, MISS'in James Martin Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi'ne övgüler yağdırdı. Bu çalışmanın amacıyla ilgili olarak ise, hükümetlerin nükleer savaş riskini reddetmesine rağmen gerçekte onun için nasıl hazırlandıklarını göstererek aradaki tezatlığa dikkat çekmek olduğunu belirten Lewis, "Yeraltı modeli size nükleer savaş riskinin gerçek olduğunu ve Birleşik Devletlerin ve Rusya'nın milyarlarca dolar harcayıp liderliklerini korumak için hazırladıklarını" gösteriyor." ifadelerini kullandı.

650 dönümlük Raven Rock kompleksi, Pentagon'un üst düzey savunma görevlilerinin bir nükleer saldırıda kaçmayı planladığı alternatif sığınaklardan bir tanesi. Ayrıca bir başka sığınak ta Maryland sınırının hemen yanında bulunuyor ve Site R olarak biliniyor. Lewis, bu merkezlerin Bilgi Edinme Hakkı çerçevesinde, diyagramının çevrimiçi ortamda bulunabileceğini de belirtiyor. Araştırmacılar bu merkezlerin yapısal özelliklerini topografyayı ve uydu görüntülerini kullanarak merkezi tam anlamıyla analiz etti.

Ekip ayrıca, Moskova dışında bulunan Kosvinsky yeraltı komuta tesisini de modelledi. Bu da uydu görüntülerine dayanıyor ancak ayrıntılar daha gizli bulunuyor.