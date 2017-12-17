Pentagon'un "Ufo Tanımlama Birimi" Olduğu Ortaya Çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir Ufo tanımlama programını fonladığı, para akışı kesilmiş olsa da programın hala devam ediyor olduğu ortaya çıktı.

UFO'lar ve uzaylılar gözünüzü korkutuyorsa ve uykularınızı kaçırıyorsa, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı da sizinle aynı düşündüğünü bilerek belki biraz rahatlayabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde The New York Times'In ortaya çıkardığına göre ABD'nin Savunma Bakanlığının "Advanced Aerospace Threat Identification" yani "Gelişmiş Hava Araçları Tehtid Tanımlama" adını verdikleri bir UFO tanımlama birimi var.

2007 yılında Senatör Harry Raid tarafından fonlanmaya başlayan bu programın 2012 yılına kadar ki bütçesi de yıllık 22 Milyon Dolarmış. 2012 yılından sonra senato fonlaması kesilmiş olsa da, programın hala ABD Savunma Bakanlığı kapsamında işlemeye devam ettiği söyleniyor. Hatta bir süredir sızan UFO videolarının da bu programın radarında olduğu ve bu videolar aracılığıyla gelişmiş bir UFO tanımlama sistemi kurmaya çalıştıkları da söylentiler arasında.

Senatör Raid ise kendisine birim ile ilgili soru sorulduğunda "Emekli olmadan önce yaptığım en iyi iş" diye tanımlamış. Konuyla ilgili en büyük sorun ise, ABD uzun bir süredir "Uzaylı" vakalarını yalanlarken, buna ilişkin bir birimi de gizlice yürütüyor olması. Birim ile ilgili soruşturmaların devam edeceği ve ABD halkının konu hakkında bilgilendirilmesinin de hızlandığı verilen diğer bilgiler arasında. Siz ne düşünüyorsunuz?