Pentagon’un Paranormal Varlıkları da Araştırdığı Açıklandı!

ABD’nin Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı olan Pentagon, dünyanın en ileri teknolojilere sahip istihbarat merkezi olarak biliniyor. Bir nevi ABD’nin kalesi konumunda olan bu oluşumun, uzaylıların peşinde koştuğunu biliyorduk. Yayımlanan yeni raporlara göre kurumun paranormal varlıkları da araştırdığı anlaşılıyor.

Uzaylılarla ilgili o kadar çok mizah unsuru, birbirinden kötü o kadar kitap ve sinema filmi var ki, insan ister istemez bu konuyu ciddiye almaktan uzaklaşıyor. Bunun üzerine UFO dedikodularının olmayan inandırıcılığını da eklerseniz konu ciddiyetten tamamen uzaklaşıyor, fakat dünyanın en gelişmiş savunma merkezlerinden olan Pentagon işi bu işleri biraz ciddiye alıyor.

UFO ya da diğer gizemli varlıkları araştıranlar, Pentagon hakkında yapılan yeni açıklamaları, araştırmaları için bir dönüm noktası olarak görebilirler. Sonuçta dünyanın en güçlü devletlerinden birisi olan ABD’nin en yetkili kurumu UFO’ları da, uzaylıları da, hatta paranormal varlıkları da ciddiye alıyor. Bir askeri yapılanmayı cinlerin perilerin peşinde koşarken hayal etmek çok saçma gelebilir. Zira karanlık enerji kavramı, bu oluşum tarafından çeşitli şekillerde araştırılıyor.

Pentagon tarafından finanse edilen araştırma programlarından birinin sözcüsü, belki de bilim kurgu dizilerinin ve korku filmlerinin gelecekte kaynak olarak alacağı bir takım açıklamalarda bulundu. ABD hükümetinin uzaylılar ya da UFO’larla ilgili olmayan bir dizi paranormal olayın peşinde koştuğunu söyleyen sözcü, “Bigelow Aerospace Advanced Space Studies” (BAASS) adındaki bir kurumun raporlarına dikkat çekti.

Pentagon tarafından desteklenen araştırma projesinin detayları şöyle:

BAASS tarafından yapılan araştırmalar, UFO adı verilen bazı cisimlerin askeri uçaklarla etkileşime girdiğine yönelik somut kanıtlar sunuyor. Bu noktada UFO teriminin sadece uzaylılarla ilgili olmadığını, “Tanımlanamayan Uçan Nesne” öbeğinin kısaltması olduğunu hatırlamakta fayda var. Yani cinler, periler, görünmez varlıklar, garip ışıklar, anlamsız hayvan veya insan yaralanmaları gibi çok fazla konuyu içeren bir dosyadan bahsediliyor.

Açıklamada BASS'ın “UFO olgusunun insan algısını manipüle etmeye ve çarpıtmaya olanak tanıdığına” ve insan vücudunun, “gizemli fenomenler ile etkileşimlerini inceleme” amacı taşıdığına değiniliyor. Buradaki “insan vücudu” biraz rahatsız edici ama aynı zamanda da tuhaf bir ifade. Bir başka deyişle, insan görgü tanığı olduğu pek çok deneysel psikolojik veya tıbbi araştırmaların bu projeye dahil olduğunu anlıyoruz.

Pentagon’un boşu boşuna böyle işlerin arkasından koşması insana biraz garip geliyor. Açıkçası, bu dehlizin ne kadar derin olduğunu öğrenmek belki de hiç mümkün olmayacak. Fakat sözcülerin bile isimlerini açıklamadan bu araştırmaları kamuoyuna duyurması, bünyede aynı anda 5 korku filmi izlemiş gibi bir etki yaratabilir.

Diğer taraftan tüm bu açıklamalar, anormal hava olaylarını araştıran gerçek bir projenin maskesi olabilir. İnsanların dikkatini dağıtmak yerine farklı bir yöne çekmek her zaman etkili olmuştur.