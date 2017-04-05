Pepsi yeni reklamıyla kendini öyle bir konumlandırdı ki, bütün dünya toplumsal barış ve huzuru 1 kutu kolaya borçlu olacak: Tabi yersek...

Pepsi, ABD’deki Trump yönetiminin milyonlarca Amerikalı vatandaşın temel haklarını elinden alacağını düşündüğü karşıt bir görüşe sahip. Aslında bu durumun tüm dünya için geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Nitekim ABD’nin dış politikalarını görmezden gelmek olmuyor. Yanlış olan şey bu noktada küresel bir firmanın kendisini Trump karşıtı olarak konumlandırmasında değil, sadece ABD’li vatandaşlara seslenmesinde ve bunu yaparken bir kutu kolayla tüm duvarları yıkmasında.

Barış teması, hak arayışı ve belki de bir rol modelin reklamda oynatılması Trump yönetiminin baskıları düşünüldüğünde güzel bir durum. Ancak bu reklamın gerçekçilikten son derece uzak olduğunu belirtmek gerekiyor. Pepsi’nin kendini pazarda konumlandırma şekli ve duruşunu sergilemek için çektiği bu reklam sosyal medyada nasibini aldı, tabii reklamın yıldızı dünyaca ünlü model Kendall Janner da...

İşte o tepkilerden bazıları:

"Pepsi reklam alanı toplantısında:

'... ve sonra Kendall Jenner tüm çekiciliğiyle bir polis memuruna Pepsi'yi teslim ederek bütün baskıyı çözer...'

"Bir saniye bekleyin memur bey, bir kutu Pepsim var"

"Duydum ki, Pepsi sıradaki reklam kampanyası üzerinde çalışmaya başlamış"

Pepsi elbette bu reklam kampanyasını oluşturarak büyük bir hata yaptığının farkına varmıştır. İnsanların hassas noktaları ve ayrımcılığa karşı verilen mücadelelerini bir satış aracına dönüştürmek, bunu yaparken araya bir kutu kola sıkıştırmak hiç hoş bir hareket olmamış.