Kendell Jenner, kısa süre önce Pepsi için oynadığı reklamda, tepkileri üzerine çekmişti. Bugün gelen haberle şimdi de Kendell Jenner Vogue'yi karıştırdı.

Kendall Jenner, bu aralar çok konuşulmaya başlandı. Kardashian kardeşler arasında olan Kendall Jenner, Kim Kardashian’ın üvey kız kardeşi. Daha önce Pepsi ile ekran karşısına geçen Kendall Jenner, Pepsi’nin reklamından dolayı çok fazla eleştirinin altında kalmıştı.

Bugün gelen habere göre Kendall Jenner, ortalığı bir kez daha karıştırdı. Vogue’nin Hindistan’a girmesinin 10. Yılını kutlayan firma, 10. Yıl kapak fotoğrafında Kendall Jenner’ı kullanmayı seçti. Hindistan’lı bir model yerine ABD’li ve beyaz bir kadın kullandığı için eleştiri yağmuruna tutulan Vogue, Hindistan’da boykot aşamasına kadar ilerledi.

Kapağın tanımı için “Beyaz değilseniz güzelliğin simgesi olamazsınız” anlamının çıktığını söyleyen binlerce Hindistan’lı, Vogue dergisi aleyhine çarpıcı açıklamalar yaptılar.

Bu olay ilk olarak Vogue’nin Kendall Jenner’lı kapak fotoğrafını resmi Instagram hesabından paylaşması ile başlıyor. Ardından 17 yaşındaki Sabrina Martines isimli genç bir kız “ Evet, bu güzel. Ama beyaz/Avrupalı kadınlar için çıkan dergiyi kutlamıyoruz. Beyaz olmayan, Hindistanlı kadınlar için çıkan dergiyi kutlamaya çalışıyoruz” dedi. Bu paylaşımın ardından olaylar adeta patlama yaşadı. CNN’e açıklama yapan Martinez, “Bu kapak, güzellik standardı bu diyor, beyaz değilseniz güzelliğin simgesi olamazsınız diyor” dedi.

Kızların daha güzel olmak için beyazlaşmaya çalıştığı düşünüldüğünde Vogue ve Vogue gibi dergilerin güzellik anlayışını bilinçli olarak yönlendirmeye çalıştıklarını düşünüyor musunuz?

Bu olayların ardından Kendall Jenner’dan bir açıklama gelmedi. Buradaki asıl sorumlu kişi Vogue, zira onlar o kapakta olmasını istemiş. Ancak yine de yakında Kendall Jenner’ın sözcülerinden bir açıklama gelmesi bekleniyor.