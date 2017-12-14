Gıda ve içecek şirketi PepsiCo, 2019 yılında üretilecek Tesla Semi için şimdiden 100 adet araç ön siparişi verdi.

Tesla’nın kısa zaman önce tanıttığı tam elektrikli kamyonu Tesla Semi, taşımacılık sektörünü etkisi altına almaya başlamış gibi duruyor. Dünyaca ünlü gıda ve içecek şirketi PepsiCo, 2019 yılında üretime girecek Tesla Semi için 100 adet araç ön siparişi verdi. Ayrıca başta Kuzey Amerika olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden şirketler Tesla’ya Tesla Semi için ön siparişte bulunuyor.

Dünyaca ünlü şirketlerin Tesla Semi’ye olan bu ilgisi, Tesla’nın ürününe ve fiyatlandırmasına bir güvenoyu olarak görülebilir. Tesla Semi, 150 bin dolardan başlayan ve 200 bin dolara kadar çıkabilen fiyatı ile standart dizel kamyonlardan biraz daha pahalı. Fakat Tesla’nın açıklamasına göre Tesla Semi, şirketlere her bir milyon kilometrede 250 bin dolar tasarruf sağlayacak.

Elbette ki Tesla, taşımacılık sektöründe elektrikli araçlar üretecek tek büyük oyuncu değil. Mercedes ve Cummins ikilisi de fosil yakıt kullanmayan yük araçları için planlarını oluşturuyorlar. Elbette burada Tesla’nın hem elektrikli araçlar konusundaki geniş yelpazesi hem de Tesla Semi’yi rakipsiz olarak tanıtması, Elon Musk’ın şirketine bir avantaj sağlıyor. Zaten ön siparişler de bunun en büyük göstergesi.