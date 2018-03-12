Xiaomi'nin yaz başında tanıtılması beklenen bir sonraki amiral gemisi Xiaomi Mi 7, 'dipper' kod adı ile Geekbench'te ortaya çıktı.

Son birkaç yılda değerini her geçen gün arttırmayı başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yalnızca iki hafta sonra yeni amiral gemisi Mi Mix 2S’i tüketicilerin beğenisine sunacak. Fakat şirketin bir sonraki amiral gemisi Xiaomi Mi 7 hakkında sızıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

Geekbench’te ortaya çıkan yeni Xiaomi amiral gemisinin kod adı ‘dipper’. Bu da bize cihazın bir sonraki Xiaomi amiral gemisi olduğunun ipuçlarını sağlıyor. Zira şirket şu ana kadar tüm amiral gemilerinde takım yıldızı isimlerini kod adı olarak kullanmıştı. Bu noktada dipper tek başına bir anlam ifade etmeyebilir fakat Big Dipper’ı (Büyük Ayı) işaret ediyor da olabilir.

Kod adı konusunu bir kenara bırakacak olursak; yeni Xiaomi Mi 7’nin şaşırtıcı olmayan bir şekilde Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisine sahip olacağını görüyoruz. 6GB RAM kapasitesi bulunan cihaz, Google’ın mobil işletim sisteminin son sürümü olan Android 8.0 Oreo ile çalışıyor.

Daha önceden ortaya çıkan bazı raporlar, Xiaomi’nin Snapdragon 845 işlemcisinin performansını arttırmak için Qualcomm ile iş birliği yaptığını belirtiyordu. Geekbench sonuçları, bu raporları doğrular nitelikte. Xiaomi Mi 7, tek çekirdek performansında 2449 puan almayı başarırken çoklu çekirdek performansında ise 8309 puana ulaşıyor.