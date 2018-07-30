Samsung Galaxy A7 (2018) Geekbech'te Ortaya Çıktı

Orta-üst segmenti hedefleyen Samsung Galaxy A8 (2018) ile benzer sonuçları elde ederek şaşırtmayı başaran Galaxy A7 (2018) Geekbench'te ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni orta seviye akıllı telefonu Geekbench’te ortaya çıktı. SM-A750FN model numarasına sahip olan cihazın şirketin orta segmentteki yeni temsilcisi Samsung Galaxy A7 (2018) olması bekleniyor.

Samsung’un Exynos 7885 işlemcisinden gücünü alan cihaz tek çekirdek performansında 1526, çoklu çekirdek performansında ise 4265 puan almayı başarıyor. Yeni Galaxy A7 (2018)’in bu puanlar ile yılın başlarında tanıtılan Galaxy A8 (2018)’e yakın bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Geekbench sonuçlarının bize gösterdiği kadarı ile cihaz 4GB RAM kapasitesine sahip olacak ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde Android Oreo ile kutudan çıkacak. Cihaz, performans açısında Galaxy A8 (2018)’e yakın olsa da çok daha uygun bir fiyata sahip olması bekleniyor.