Digitürk ile maç görüntülerinin izinsiz yayınlanması nedeniyle davalık olan Periscope, bugün ki maçta ilk kez erişime kapatıldı. Uygulama, Süper Toto Süper Lig maçları süresince kapalı kalacak.

Bugün oynan 21.45’te oynan MKE Ankaragücü – Galatasaray maçı ile birlikte Periscope’un yayın yasağı başladı. Daha önce Digitürk, Periscope’a “izinsiz maç yayını yapması” gerekçesiyle dava açmıştı. Digitürk’ün davayı kazanmasının ardından bugün oynan maçla birlikte Periscope, Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerde erişime engelli olacak. İLGİLİ HABER Ve Beklenen Oldu: Periscope, Digitürk Tarafından Açılan Davayla Erişime Kapatılacak Canlı video paylaşma uygulaması Periscope, Süper Toto Süper Lig Maç yayını yapan paralı kanal Digitürk tarafından “maç görüntülerinin izinsiz servis edilmesi” gerekçesiyle davalık olmuştu. Twitter’a ait Periscope uygulamasının yayının engellemesine kanaat getiren İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, erişimi engellemek için Periscope’un teknik altyapılarında değişiklikler yapılmıştı. İLGİLİ HABER Periscope'da Şiddet İçerikli Yorum Yapan Hesaplar Askıya Alınacak Periscope’un bugün saat 21.45’te başlayan yayın yasağı, maçın bitmesinin ardından kaldırıldı ve tekrar kullanıma açıldı.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/turkiye/201808101034698274-periscope-mac-sirasinda-yayin-yasagi-bu-aksam-basliyor/

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