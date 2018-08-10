Bugün oynan 21.45’te oynan MKE Ankaragücü – Galatasaray maçı ile birlikte Periscope’un yayın yasağı başladı. Daha önce Digitürk, Periscope’a “izinsiz maç yayını yapması” gerekçesiyle dava açmıştı. Digitürk’ün davayı kazanmasının ardından bugün oynan maçla birlikte Periscope, Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerde erişime engelli olacak.
Canlı video paylaşma uygulaması Periscope, Süper Toto Süper Lig Maç yayını yapan paralı kanal Digitürk tarafından “maç görüntülerinin izinsiz servis edilmesi” gerekçesiyle davalık olmuştu. Twitter’a ait Periscope uygulamasının yayının engellemesine kanaat getiren İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, erişimi engellemek için Periscope’un teknik altyapılarında değişiklikler yapılmıştı.
Periscope’un bugün saat 21.45’te başlayan yayın yasağı, maçın bitmesinin ardından kaldırıldı ve tekrar kullanıma açıldı.