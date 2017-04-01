Periscope İsim Değişikliği ile Ülkemizde Tekrar Kullanımda!

Dün ülkemizdeki faaliyetlerini durdurma kararı alan Periscope, isim değişikliği ile yeniden kullanımda.

Dün akşam saatlerinde internet, Twitter'ın popüler canlı yayın uygulaması Periscope'un ülkemizdeki faaliyetlerini durdurma kararı ile çalkalanmıştı.

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD.ŞTİ tarafından marka hakkına tecavüz nedeni ile açılan davada mahkeme Periskop İletişim'i haklı bulmuş ve resmi açıklama ile Periscope'un tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının durdurulduğu duyurulmuştu.

Bu duyurudan kısa bir süre sonra da Periscope uygulamasına ait web sitesi, Twitter profili ve mobil uygulamalara Türkiye'den erişime engellenmiş, Periscope da bu sebeple ülkemizdeki faaliyetlerine son vermişti. Fakat bu durum kısa sürdü. İsim benzerliği sebebi ile sorun yaşayan Periscope, sadece Türkiye'deki kullanıcılarına özel olarak isim değişikliğine gitti. Periscope, ülkemizde artık Scope adıyla hizmet verecek.

Erişime kapatılan Periscope hesabının ardından Scope hesabı ile Twitter'da Türk kullanıcılarına ulaşacak Periscope, yeni hesabını "Merhaba! Sadece Türkçe kullanıcılarımız için bir Twitter hesabı oluşturduk. Ürün güncellemeleri ve yenilikler için takipte kalın!" tweet'i ile hayata geçirdi.

Şu an Periscope uygulaması, ülkemize özel yeni adıyla, yani Scope ile Google Play'den indirilebilmekte. Kısa süre içinde uygulamaya isim değişikliği ile alakalı güncelleme, iOS için de gelecek.