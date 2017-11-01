Periscope Süper Yayıncılarını Ek Kazançla Ödüllendiriyor

Kasım ve Aralık ayları için geçerli olacak olan uygulamaya göre süper yayıncılar kategorisinde yer alıp da 1 milyonun üzerinde yıldız kazananlar fazladan 100$, 3 milyonun üzerinde yıldız kazananlar ise 250$ ödül alacaklar.

Periscope Temmuz ayında getirdiği uygulama ile favori yayıncılarınızı desteklemede kullanabileceğiniz ‘Süper Kalpler’ özelliğini getirmişti. Sistem biraz kafa karıştırıcı olmakla birlikte nasıl çalıştığını şöyle anlatalım: ‘Süper Kalpler’ için ‘jetonlar’la ödeme yapıyorsunuz. Bu jetonların 1050 adeti 3.8 TL civarında. Bu Süper Kalpler daha sonra ‘yıldızlar’a dönüşüyor. Yayıncı ‘Süper Yayıncı’ programında kayıtlı ise, bu yıldızlar paraya dönüşüyor. Güzel bir uygulama ama bu paraların bir kısmı havale v.b. masraflara gidiyor. Periscope şimdi bu sistemi değiştirerek Süper Yayıncılar’ın kullanıcıların verdiklerinden daha fazlasını kazanmalarına imkan sağlıyor.

Yarından itibaren Periscope 3.80 TL civarındaki yönetim harcı dışındaki tüm ‘Süper Kalp’ kazançlarını ‘Süper Yayıncılar’a gönderecek. Periscope bu harcın işlem ve ödeme işlemleri masraflarından ötürü alınacağını söylüyor. Ek olarak Periscope aynı zamanda önümüzdeki iki ay süresince tatil bonusu teşviği getiriyor. Eğer Süper Yayıncılar bir ayda bir milyonun üzerinde yıldız kazanabilirlerse, 100$ ekstra bonus alacaklar. 3 milyondan fazla yıldız kazananlar ise, 350$ toplam haricinde 250$ ekstra ücret alacaklar. Bu konuda dikkat edilmesi gereken şey şu ki, Süper Yayıncıların bu yıldızları Kasım ya da Aralık ayı içerisinde toplamaları gerekiyor. Mevcut bakiyeyi de bu toplama dahil edebilirsiniz.

Süper Kalpler programı, Periscope’un platforma daha fazla kullanıcı çekmeye dönük bir girişimi olma özelliği taşıyor. Rakiplerden bazıları da benzer kazançlar sunuyorlar: Twitch izleyicilerinin ‘Cheer emotes’ üzerinden ödeme yaparken, YouTube Live izleyicileri ise sabitlenmiş ‘Süper Sohbetler’e ekstra ödeme yapabiliyorlar. Periscope’un rakipleriyle benzer izleyici oranına sahip olup olmadığı henüz bilinmiyor ama bu tip bir yöntem, insan kazanmada kesinlikle işe yarayacak bir yöntem gibi görünüyor.